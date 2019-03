Mavikent'e Yakışır Tesis

Şahinbey Belediyesi tarafından yeni oluşturulan Mavikent Mahallesi'ne yapılan Mavikent Sosyal Tesisi vatandaşın hizmetine sunuldu.

Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere yönelik yaptırılan Mavikent Mahallesi'ne yatırımlar sürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne yaptırdığı sosyal tesisi AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte hizmete sundu.

"Vatandaşlarımız için sosyal konut yaptık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "On yıl önce burada böyle bir mahalle yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanlar Başbakan iken, Gaziantep'e gelmişti ve bende bir aylık belediye başkanıydım. Bana "Senden fakirin, garibin yanında olmanı istiyorum. Peygamber Efendimiz (S.A.V) her zaman gariple fukarayla iç içe olmuş senden de Peygamber Efendimiz gibi garbin fukaranın yanında olmanı istiyorum" dedi. Daha sonra aramızda gecen diyalogda konut yapmamız gerektiğini söyledim. Kendisiyle gittiğimiz bir aile ziyaretinde aile bodrum gibi bir yerde oturuyordu ve tavan o kadar alçaktı ki Cumhurbaşkanımızın kafası tavana değiyordu ve kendisi o gün 1+1 konut yapımı konusunda talimat verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanımızla yaptığım görüşmede 1+1 konutların yeterli olmayacağını aileler için en az 2+1 konut yapmamız gerektiğini anlattım. Cumhurbaşkanımız' da biz hedefimizi 1+1 den 2+1 e taşıdık diyerek bizlere yoksulun yanında olmamızı istedi. Bir taraftan TOKİ konut yaparken, bizde Şahinbey Belediyesi olarak sosyal konut yapalım dedik. Daha önce hiç ev almamış üzerinde tapulu malı, arabası olmayan gelir seviyesi asgari ücretin 1.5 katından fazla olmayan ailelere sosyal konut yaptık. İlk olarak Serinevlerde 300 konut yaptık ve dar gelirli ailelere verdik. Talep fazla olunca burayı sosyal konut alanı olarak belirledik. Burası şehrin en havadar yerlerinden birisi. Mavikent'te şuanda 5.422 tane konutumuz var. Türkiye'de bu şekilde kendi imkanlarıyla sosyal konut yapan belediye yok. Bu alanda rekor kırdık ve daha önce hiç evi olmayan vatandaşlarımızı kiradan daha uygun şartlarda ev sahibi yaptık. Bundan da gururluyuz mutluyuz. Allah güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.

"Maviket bir örnek"

Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke Mavikent'in modern bir şehircilik mimarisi olduğunu belirterek, "Öncelikle bu sosyal tesisin yapımında emeği geçen değerli Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Halka hizmet hakka hizmettir diyerek yola çıkan, halk efendi bizler hizmetkarız diyen ve günde 15-20 saat çalışan Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Sosyal Konutları, sosyal donatı alanları, camileri, okulları, pazar yerleri, parkları ve yollarıyla nasıl bir sosyal şehir kurulur Mavikent'te hepsini bulmak mümkün. Bunu meydana getiren Şahinbey Belediye Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA