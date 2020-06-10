Mavide Kal On-line Sualtı Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar açıklandı Mavide Kal Oline Sualtı Fotoğraf Yarışması'nda kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

Mavide Kal Oline Sualtı Fotoğraf Yarışması'nda kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerin ertelendiği dönemde çalışmaların on-line platformdan sürdürüldüğü belirtildi.

Hakan Başar'ın "Makro", "Geniş açı" ve "Modelli geniş açı" kategorilerinde birinciliği elde ettiği yarışmada "Batık" kategorisinde Murat Kaptan, "Balık" kategorisinde de Taner Atılgan'ın fotoğrafları ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren fotoğraflara "https://mavidekal.online/2020-mavide-kal-online-fotograf-yarismasi/tssf-mavide-kal-online-sualti-fotograf-yarismasinda-en-iyiler-belli-oldu/" adresinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: AA