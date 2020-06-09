Mavi yolculukla deniz turizmi atağı
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Mavi yolculukla deniz turizmi atağı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, deniz turizminde hareketlilik başladı.

Mavi yolculukla deniz turizmi atağı
09.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:48
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, deniz turizminde hareketlilik başladı. Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks yatlar maviliğiyle göz dolduran koylara indirilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl Bodrum'daki gezici özel ve ticari yat sayısının 5 bin civarında olduğunu söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Türkbükü'ne mega yatlar gelmeye başladı. Bu yıl rakamların daha fazla artacağını düşünüyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tedbirlerin 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte kaldırılmasıyla, deniz turizminde hareketlilik başladı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 'turizmin cenneti' olarak bilinen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lüks yatlar, koylara indirilmeye başlandı. Yerli ve yabancı iş insanlarının sahibi olduğu milyon dolarlık yatlar, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirliyor. Sosyal mesafenin ön plana çıktığı koronavirüs sürecinde sessiz ve sakin bir tatil fırsatı bulan kişiler, salgın endişesinden de uzaklaşıyor. Önceki yıllara kıyasla bu sene yat turizminin daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Koronavirüsün getirdiği sorunlar, insan psikolojisine etkisi ve yaşanan travma sebebiyle insanların büyük bir bölümü artık daha kişisel ve daha butik tatilleri tercih ediyor. Bu nedenle deniz turizmi ve yat turizmi de en çok gündeme gelen tatil tarzı oldu. Ne yazık ki büyük otellerde bu anlamda sıkıntı oluştu. İnsanlar toplu yerlerde bulunmak istemiyorlar. Pandemi süreci başladığında, bu yıl ve bundan sonraki yıl boyunca vatandaşların bireysel turizmi tercih edecekleri az çok belli olmuştu. Yaklaşık 20 gün önce Almanya'da bir araştırma yapıldı. Bu araştırma, alt gelir, orta gelir ve üst gelirli kişiler üzerinde gerçekleştirildi. Bu araştırmayla, orta ve üst gelirli kişilerin tamamen deniz turizmine yöneldiği ortaya kondu" dedi.

'BU YIL SAYILAR ARTACAK'Bodrum'un pandemi dolayısıyla koyları ve mavi yolculuğu açısından büyük bir atak yaptığını söyleyen Karcılıoğlu, "Geçen yılki rakamlarda sezon boyunca Bodrum'a ulaşan gezici ticari ve özel yat sayısı 5 bin civarındaydı. Bu sene ise bu rakamların çok daha kısa sürede yakalanacağını tahmin ediyoruz. Türkbükü'ne mega yatlar gelmeye başladı. Geçen sene çok büyük ve yurt dışı bayraklı olan 200'ün üzerinde mega yat bölgeye gelmişti. Ben bu sezon bu sayının daha fazla artacağını düşünüyorum. Yurt dışı uçak seyahatleri de gerçekleşmediği için, insanlar yatlarıyla bu yaşanan travmayı atlatmak için tatil yapmayı tercih ediyorlar" diye konuştu.?

- Muğla

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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