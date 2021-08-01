Mavi Yol (41 km'lik Bisiklet Yolu) Projesi

Türkiye'nin ilk 41 kilometrelik bisiklet yolu, Manisa'nın doğusundan batısına uzanıyor.

Türkiye'nin ilk 41 kilometrelik bisiklet yolu, Manisa'nın doğusundan batısına uzanıyor. Manisa'nın İstanbul girişinden başlayarak, İzmir çıkışına kadar uzanacak bisiklet yolunun rotasında Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Adalet Sarayı gibi şehrin önemli noktaları yer alıyor. Proje, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Vestel işbirliğinde hayata geçirilmiştir.

Kaynak: Habermetre