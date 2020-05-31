'Mavi'ye yolculuk başlıyor
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'Mavi'ye yolculuk başlıyor

TÜRKİYE'nin önde gelen günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde yatçılar, tur yasağının kalkmasının sevincini yaşıyor.

'Mavi'ye yolculuk başlıyor
31.05.2020 08:19 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:23

TÜRKİYE'nin önde gelen günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde yatçılar, tur yasağının kalkmasının sevincini yaşıyor. Demreli yatçılar, yatların Akdeniz'in mavi sularında süzülüp, yol alacağı 1 Haziran Pazartesi gününü bekliyor.

Demre, Türkiye'nin günübirlik önemli yat turizm merkezlerinden biri. Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti Çayağzı Limanı'ndan ve Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nden Kekova'ya taşıyan yatların sahibi, tur yasağının kalkmasının sevincini yaşıyor. Yatlarla 1 Haziran Pazartesi günü 'vira bismillah' denilmeye hazırlanılıyor. Çayağzı Limanı'ndaki yatçılar, tur yasağının kaldırıldığının duyurulmasının ardından liman içinde deneme sürüşlerine başladı. Bakımı geciktirilen yatlarda çalışma başladı. Kışın karaya çekilen ve bakımı tamamlanan yatlar, Akdeniz'in mavi sularına indirilmeye başlandı. Çayağzı ve Üçağız limanlarındaki yatların büyük bölümünün de bakımı tamamlandı. Kızaklarla denize indirilen yatlarla 1 Haziran'dan itibaren yol alınacak Kekova'ya tarih, doğa ve deniz tutkunlarının taşınacağı günler bekleniyor.

YATLARA DEZENFEKTEÇayağzı Limanı'ndaki yatların bağlı olduğu Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi, kooperatif bünyesindeki yatların yüzde 85'ini denize indirdi. Kooperatif yönetimi, anlaştığı ilaçlama şirketi aracılığıyla tüm yatları dezenfekte etmeye başladı. Yatların özellikle kapalı bölümleri, mutfakları, kaptan bölümü, yolcu salonları adım adım dezenfekte ediliyor. Yatlar denize açıldığında alınacak önlemler konusunda da hazırlık yapılıyor.Hazırlıkları yürüten Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Fatih Ateş, koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında deniz turizminin geldiğini söyledi. Ateş, "Biz teknelerimizin bir kısmını denize indirdik. Teknelerimizi dezenfekte ediyoruz. Turlar başladığında da dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin ateşini ölçeceğiz. Maskesi olmayana maske vereceğiz. Sosyal mesafeyi koruyacağız" diye konuştu.Yatçı Ertuğrul Çil, "Denizlerimizde tur yasağı kalktığından dolayı mutluyuz. İzole bir tatil için Kekova'ya tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Bütün önlemlerimizi aldık. Koronavirüsün olmadığı Demre'nin, Kekova'nın cennet koylarına tur yapmak için herkesi bekleriz" dedi.Yatını bakıma alan Mehmet Açık ise "Denizlerde tur yasağı olduğu için teknemizin bakımını biraz geciktirdik. Bir hafta içinde teknemizin bakımını yapıp, denize ineceğiz" diye konuştu.

Üçağız Mahallesi'ndeki Kekova Yatçılar Kooperatifi Başkanı Durali Aliçavuşoğlu, tekneleri denize indirdiklerini belirterek, "Teknelerimizle Kekova'nın mavi koylarında, müşterilerimizle birlikte yol almayı özledik. 1 Haziran Pazartesi günü 'vira bismillah' diyoruz. Koronavirüsün sıkıntılı günlerinden kurtulmak için herkesi Kekova'ya bekliyoruz. Korkmayın, tüm tedbirlerimiz aldık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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