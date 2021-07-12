Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor
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Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleriyle Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleriyle Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, Marmara Denizi kıyısında bulunan kamp alanlarında çadır kurma, Ganos Dağları'nın eteklerinde farklı pistlerden yapılan yamaç paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşama imkanı bulabiliyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu Uçmakdere'de doğal güzelliklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, bölgede restore edilen tarihi evleri de gezerek fotoğraf çektirebiliyor.

Ganos Dağı eteklerindeki parkurlarda yürüyüş yapma imkanı bulan ziyaretçiler, mahalle içindeki işletmelerde yöresel kahvaltı yapma fırsatı da buluyor.

"Doğayla iç içe zaman geçirip stres atabilirsiniz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunduğunu ve huzur verdiğini söyledi.

Salgın sonrası insanların doğayla iç içe zaman geçireceği, stres atacağı en güzel yerlerden birinin Uçmakdere olduğunu belirten Hacıoğlu, "Burası Ganos Dağı eteklerinde, deniziyle yürüyüş yollarıyla dalyanlarıyla bağlarıyla bütün güzellikleri içerisinde barındıran bir yer. Denizi, foto safariyi, dalışı, yamaç paraşütünü sevenler için Uçmakdere fevkalade bir yer." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının da ziyaretçilere avantaj sağladığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buraya gelenler güzel bir kahvaltıdan sonra ormanlarda gezerek, yamaç paraşütü yaparak, Marmara'nın güzel balıklarından yiyerek çok güzel anılarla bölgeden ayrılabilirler. Son dönemde konaklama imkanlarının artmasıyla Uçmakdere çok güzel bir eko turizm yeri olmuştur. Aynı zamanda buraya karavan ve çadırlarıyla gelenler Uçmakdere'nin en güzel manzarasına sahip yerlerde konaklayabilirler. Misafirlerimizi Marmara'nın maviliğine, ormanlarımızın yeşiline, ayçiçeği ve lavanta tarlalarına davet ediyoruz."

Hacıoğlu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçileri bölgeye beklediklerini de sözlerine ekledi.

"Gökyüzüne dokunmak isteyenleri bekliyoruz"

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel de Uçmakdere'nin ekstrem spor tutkunları için gözde bir yer haline geldiğini ifade etti.

Hava uygun olduğu sürece uçuşların gün boyu sürdüğünü anlatan Özel, "Ganos Dağı eteklerindeki yeşili ve Marmara Denizi'nin maviliğini gökyüzünden izlemek isteyen herkesi Uçmakdere'ye bekliyoruz. Doğanın bu eşsiz güzelliklerini izlemek, gökyüzüne dokunmak isteyen herkes buraya gelip bu güzelliklerin tadını çıkarmalı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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