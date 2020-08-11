Mavi ve yeşilin adresi Çamlıkoy tatilcilerin uğrak noktası
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Mavi ve yeşilin adresi Çamlıkoy tatilcilerin uğrak noktası

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, temiz denizi, kamp ve mesire alanlarına sahip Çamlıkoy Tabiat Parkında yerli ve yabacı turistler doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Mavi ve yeşilin adresi Çamlıkoy tatilcilerin uğrak noktası
11.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:46

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, temiz denizi, kamp ve mesire alanlarına sahip Çamlıkoy Tabiat Parkında yerli ve yabacı turistler doğayla iç içe zaman geçiriyor.

İstanbul'a yakınlığı ve eşsiz doğasıyla Çamlıkoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iç turizmde tercih edilen adres haline geldi.

Tekirdağ'ın Karadeniz kıyısında, Istranca Dağları'nın eteklerinde bulunan bölgeye gelen tatilciler, mavi ve yeşilin buluştuğu koyların tadını çıkarıyor.

Eski adı "Kastro" olan Çamlıkoy'da ziyaretçiler çadır kurarak kamp yaparken, Bahçeköy Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde de deniz bisikletiyle gezme fırsatı buluyor.

-Tekirdağ'ın hem Marmara hem Karadeniz'e kıyısı var

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Çamlıkoy'un şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın özellikle yakın illerden çok sayıda tatilciyi ağırladığını belirterek, "Tekirdağ hem Marmara hem de Karadeniz'e sınırı olan bir ilimiz. Karadeniz'e de 2,5 kilometrelik bir kıyısı var. Karadeniz'e kıyısı olan yer Saray ilçesinde bulunan eski adıyla Kastro yeni adıyla Çamlıkoy. Burası yeşille mavinin buluştuğu bir yer. Burası deniz turizm alanı. Aynı zamanda doğa parkurları olan, yürüyüş parkurları olan, kamp ve karavan içinde müsait olan bir alan." dedi.

-İstanbul'a 1 saat mesafede

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, maviyle yeşilin buluştuğu Çamlıkoy'u kamp alanında çadır kurup denizin ve doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin sıkça tercih ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası gelişen en önemli turizm algısı ekoturizm oldu. Burası da ekoturizm için biçilmiş kaftan. Çamlıkoy gezi ve yürüyüş parkurlarının olduğu cennet köşesi bir yer. Ekoturizm için uygun olan yerlerin İstanbul'a yakın olması çok önemli. İnsanlar yollarda zaman kaybetmek istemiyor.

Salgın dolayısıyla insanlar konaklamak istemiyor. Genelde konaklamayı çadırlar ve karavanlarda yapıyorlar. Konaklama imkanı olmayanlarda sabah gelip akşama dönüş yapıyor. Çamlıkoy da bu insanlara hitap eden bir yer. Ziyaretçiler İstanbul'a bir saatlik mesafede gelip denizin doğanın tadını çıkarıp geri dönüyor."

İstanbul'dan tatil için gelen Mustafa Turan da burada doğayla baş başa bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

Turan, Çamlıkoy'un herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu aktararak, "Eşimle beraber geldik. Çadır kurduk burada 9 gündür buradayız. İkimizde emekliyiz buranın tadını çıkarıyoruz. Deniz ve doğa burada çok güzel. Bizde buranın keyfini çıkarıyoruz. Burada zaman çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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