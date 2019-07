Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"

ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun", her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü arttırıyor.

Anadolu Ajansı ekibi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla, Türk denizciliğine önemli katkılar sunan "Nene Hatun" gemisi ile İstanbul Boğazı'nda özel bir seyir gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi "Nene Hatun"un, mavi vatanda eşi benzeri bulunmuyor.

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4291 groston ağırlığa sahip "Nene Hatun", dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 4 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor.

18 knot seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip gemide, 20 yataklı hastane yer alıyor.

Saatte 9600 metreküp su basabilen gemide yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor.

Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut.

100 metre derinliğe dalış yapılabiliyor

Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi bulunuyor. Dalgıçlar, 100 metreye kadar olan herhangi bir batığa, helyum-oksijen ve hava dalışları ile dalış yapabiliyor.

Sistem içinde ayrıca basınç odası mevcut. Dalgıçlar sudan çıktıktan sonra su içi dekompresyonlarını, basınç odasında yapabiliyor. Burada tedavilerini daha çabuk görüyorlar ve bir sonraki dalışa hazırlanmış oluyorlar.

Gemide 15 dalgıç görev yapıyor. Bu dalgıçlar, boğazdaki çatışmalarda, su altı kaynak, yaraların kapatılması ve gemilerin batmasını engellemek amacıyla çalışma yapıyor.

İlk gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan "Nene Hatun" gemisinde, 11 ton ağırlığına kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti yer alıyor.

Kaptanı "Nene Hatun"u anlattı

"Nene Hatun"da 2 yıldır kaptanlık yapan Necdet Hamza, geminin acil durum müdahale ve kurtarma gemisi olarak Yalova'da 2015'te inşa edildiğini söyledi.

Bu özelliklerinin yanında fi-fi 3 notasyonuna sahip gemide, toplam 9600 metreküp su basabilme özelliğine sahip dört monitörün yer aldığını aktaran Hamza, ayrıca akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için de köpük konsantre tankının bulunduğunu belirtti.

Hamza, deniz üzerinde akaryakıt kirliliği olduğunda bunları toplama ve ayrıştırmaya yönelik bir sistemin ve bin ton kapasiteli bir tankın da gemide mevcut olduğunu anlattı.

Deniz üzerindeki akaryakıt kirliliğini tespit edebildikleri bir radar sisteminin bir diğer önemli donanımları olduğunu aktaran Hamza, ayrıca yakıt kirliliğini yapanı tanımlamak amacıyla laboratuvar analiz sisteminin bulunduğunu kaydetti.

Diğer gemilerde olduğu gibi çeki donanımına sahip geminin 205 ton gücünde çeki kuvveti verebildiğini belirten Hamza, açık denizlerde helikopter inebilmesi için gemide bir pistin yer aldığını aktardı.

Dünyanın bütün sularında seyir yapabiliyor

Geminin uluslararası sertifikaların tamamına sahip olduğunu, dünyanın bütün sularında seyir yapabildiğini kaydeden Hamza, "Konusunun uzmanı, sertifikalı, ehliyetli ve deniz tecrübesine sahip personel gemide görev 7/24 esasına göre çalışıyor. Uzak yol ehliyetli personelimiz var. Kaptan, başmühendis, ikinci mühendis ve ikinci kaptanlarımız dışında güverte zabiti, makine zabiti bulunuyor. Dalış operasyonları için balık adamlarımız mevcut. 4 güverte, 4 makine, 4 kamara tayfamız ve aşçımız var. Aynı zamanda hastane ile ilgili bir operasyona dahil olacağımız zaman sağlık birimlerinden destek alıyoruz." diye konuştu.

Hamza, dünyanın her yerinde görev icra edebilecek kabiliyete sahip olan "Nene Hatun"un yakıt kapasitesinin 5 bin deniz mili kadar olduğunu, ihtiyaç halinde dünyanın her yerinde hizmet verebilecek durumda olduklarını söyledi.

20 yatak kapasiteli hastane gemisi

"Nene Hatun"un aynı zamanda bir hastane gemisi olduğunu, içinde 20 yataklı hastanenin yer aldığını ifade eden Hamza, dalış destek donanımının ve basınç odasının ise geminin bir başka önemli özelliği olduğunu vurguladı.

Hamza, "Nene Hatun"un dinamik konumlandırma sisteminin hassas bir şekilde geminin konumunu sabitleyebilen, istendiği durumda bir metre gibi hassas miktarda enine, boyuna gemiyi hareket ettirebilen bir sistem olduğunu anlattı.

Hamza, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının oturacağı kesonlar için batırma operasyonunda görev aldıklarını belirterek, İstanbul Boğazı'nda makine ve dümen arızaları, çarpma, karaya oturma olaylarına müdahale ettiklerini, fırtınada zor durumda kalan denizcilere de yardımcı olduklarını söyledi.

Donanımları nedeniyle dünyadaki sayılı gemiler arasında yer alan "Nene Hatun"da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hamza, "Bu gemide Türk bayrağını sallandırmak da bizim için gurur verici." dedi.

Günün anısına özel dalış

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botlarının da katıldığı seyir sırasında, Milli Sporcu Bilge Çingigiray da Kız Kulesi, Ortaköy ve Heybeliada'da 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla özel dalış yaptı.

Bu dalış esnasında "Nene Hatun" gemisinin personeli olan dalgıçlar da Çingigiray'a eşlik etti. Çingigiray ve dalgıçlar, yaptıkları dalış sırasında denizin altında Türk bayrağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bayrağı açarak objektife poz verdi.

Milli Sporcu Bilge Çingigiray, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın bir denizci kızı olarak kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Her zaman coşkuyla kutladıkları bu günü, özel bir dalışla taçlandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çingigiray, "Bugün İstanbul'da daha önce neredeyse hiç yapılmamış bazı noktalarda dalışları yapacağız. Kız Kulesi'nde yapacağımız dalış beni çok heyecanlandırıyor. Ayrıca Ortaköy'de bir dalış daha gerçekleştiriyoruz. Bu güzel havada İstanbul gibi tarihi bir şehirde Kabotaj Bayramı için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile yaptığımız bu iş birliğinden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

