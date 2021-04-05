Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan isim babası kimdir? Mavi Vatan hakkında detaylar...

Mavi Vatan emekli amiraller ile tekrar gündeme geldi. Cihat Yaycı ve Cem Gürdeniz tarafından sıkça dile getirilen Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan isim babası kimdir? Mavi Vatan hakkında detaylar...

Mavi Vatan kavramı ülkelerin geleceğinin ve enerji kaynaklarının denizlerde olduğunu anlatıyor. Mavi Vatan denizlerin en az karalar kadar önemli olduğunu, gelecek nesillerin denizlere çok bağımlı olduğunu ifade ediyor. Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki çıkarlarını koruyan bir doktrindir.

MAVİ VATAN NEDİR?

Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan doktrin.

Arka plan

1947 yılında dönemin ABD Başkanı Truman, ABD'nin batısında yapılacak petrol arama ve çıkarma işlemleri için kıta sahanlığı olarak adlandırılan, ülkelerin deniz yetkilerini tanımlayarak denizlerin de ülkelerin bir parçası olduğunu kabul eden bir anlayışı ortaya attı. 1958'de, Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi ile resmîleşen kıta sahanlığı kavramı[3] Mavi Vatan doktrininin zeminini hazırladı.

2 Mart 2004'te BM'ye verilen nota ile Türkiye, bazı batı bölgelerinde egemenlik hakları olduğunu ilk kez iddia etti. BM'ye verilen 4 Ekim 2005 tarihli notada ise 32o 16'' 18' ila 28o Doğu boylamı arasında, 34o Kuzey enleminin kuzeyinde kalan deniz alanlarının kendi kıta sahanlığı olduğu ve 28o Doğu boylamının batısında, Ege Denizi'ndeki Türkiye ile Yunanistan kıta sahanlığı sınırının Akdeniz'e ulaştığı noktaya kadar uzanacağı bildirildi ve 2006'da Türk Deniz Kuvvetleri bölgede Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nı başlattı.

Mavi Vatan ismi, ilk defa 14 Haziran 2006 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen Karadeniz ve Deniz Güvenliği konulu sempozyumda Cem Gürdeniz tarafından ortaya atıldı. Cihat Yaycı tarafından geliştirilen kavram 2010'da Temel Deniz Hukuku kitabında kayda geçirildi. Mavi Vatan, 2015 yılı sonrasında Türkiye'nin deniz alanlarında askeri güce dayalı strateji yürütmesinde etkin rol oynadı ve 2019'da, Türkiye tarihinde ilk defa eş zamanlı olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de Mavi Vatan Tatbikatı yapıldı.

Türkiye-Libya MEB anlaşması

Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mavi Vatan doktrinin somut adımlarından biridir.

27 Kasım 2019 tarihinde, Türkiye hükümeti ile Libya hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına lişkin mutabakat muhtırası İstanbul'da imzalandı ve Türkiye'de, 7195 sayılı kanunla uygun bulundu. 7 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak iç hukukta yürürlüğe girdi. Libya'da ise 6 Aralık 2019'da onaylanarak Libya iç hukukunda yürürlüğe girdi. BM'ye bildirilmesiyle dünyaya ilan edilen bu anlaşma sayesinde Libya ile Türkiye denizden komşu oldu.