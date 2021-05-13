"Mavi Vatan"ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde
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"Mavi Vatan"ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde

'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor.

Türkiye'nin göz bebeklerinden olan, 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretilen TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton şeklinde dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıyabiliyor.

İkmal yapmadan 30 gün denizde kalabilen, 5 bin deniz milinden fazla yol alabilen TCG Bayraktar, geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor.

Gemideki görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdüren bahriyeliler ile TSK'nin hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğuna rağmen "Mavi Vatan"da görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nda Foça Limanı'nda demirli bulunan TCG Bayraktar'da görevli Mehmetçik, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor.

Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gemideki askerler kendi aralarında bayramlaşırken Ege'deki hareketliliği de dakika dakika izliyor.

TCG Bayraktar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen bayramlaşma töreninde de maske takıp sosyal mesafeye dikkat eden askerler, tokalaşmadan komutan ve arkadaşlarının bayramını kutladı.

"Daima hazır olarak, görevimizin başındayız"

TCG Bayraktar Komutanı'nın personele hitabında ise TCG Bayraktar ailesi olarak birlik ve beraberliğin güçlendiği çok özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'nı, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile kutlamanın mutluluğuna vurgu yapıldı.

Bayramların toplumu birleştiren, güçlü aile bağlarını pekiştiren, kardeşliği sağlamlaştıran atmosferine dikkati çeken Gemi Komutanı, personeline hitabında şunları kaydetti:

"Biz denizciler, bugün, yuvamız olarak kabul ettiğimiz gemimizde, ailelerimizin ve ulusumuzun tüm fertlerinin destek ve sevgisini yanımızda hissederek Türkiye'nin Mavi Vatan ve dünya denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak üzere verilecek her görevi, her zaman ve her şartta, başarıyla yerine getirmek için daima hazır olarak görevimizin başındayız. Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız bu güzel bayram günü vesilesiyle başta Ulu Önderimiz ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize emanet ettikleri vatanımızın yılmaz bekçileri olacağımızı ifade ediyor, siz değerli personelimin ve ailelerimizin, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

AA muhabirine gemiyle ilgili bilgi veren Silah Subayı Yardımcısı ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi harekat icra edebilen en büyük tank çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar'ın 22 Nisan 2017'de hizmete girdiğini söyledi.

Gemi hakkında bilgi veren Silah Subayı Yardımcısı, "Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemileri, yerli ve milli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, bünyesinde bulundurduğu süratli çıkarma araçları, helikopter harekatı icra edebilme yeteneği ile amfibi harekatlarda, afet ve acil durumlarda insani yardım görevlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve kabiliyettedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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