Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı
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Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı

08.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:06

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın dün tamamlandığını duyurdu.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın dün tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz" denildi.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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