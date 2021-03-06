TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)
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TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)

06.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:02

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü TCG Oruçreis Gemisi Tatbikata katılan diğer gemilerin geçişi Gemiden yapılan top atışları Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü

TCG Oruçreis Gemisi

Tatbikata katılan diğer gemilerin geçişi

Gemiden yapılan top atışları Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı ve Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikata video konferans yöntemiyle bağlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu önemli tatbikatına katılan personele hitap etmesi bekleniyor

TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021

Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı.

Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e gelmesiyle Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikata video konferans yöntemiyle bağlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu önemli tatbikatına katılan personele hitap etmesi bekleniyor.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor

"Mavi Vatan Tatbikatı" yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı, fiili tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar da katılıyor.

TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)
TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)
TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)
TCG ORUÇREİS - Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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