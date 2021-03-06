'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı
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'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

06.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:32
'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladıEGE Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı.

'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

EGE Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı.

Tatbikata, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte katıldı. Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inen Bakan Akar ve komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı. Bakan Akar'ın tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e inmesiyle 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu önemli tatbikatına video konferansla bağlanarak personele hitap etmesi bekleniyor.

EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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