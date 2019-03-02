Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Na Katılan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Drone
- Gemilerin boğazdan geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
- Gemilerin boğazdan geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Kaynak: AA