Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Na Katılan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Drone

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Na Katılan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Drone

- Gemilerin boğazdan geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

- Gemilerin boğazdan geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Kaynak: AA
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