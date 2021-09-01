Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
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Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı

Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
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01 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı törenle start aldı.

01 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı törenle start aldı.

Bursa'nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle organize ettiği ücretsiz 'Mavi Tur' seferlerini başlattı. Kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlenen turlar kapsamında Mudanya sahilinden başlanarak Bursa'nın koyları ziyaret edilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak olan seferler, hava durumu elverdiği sürece Ekim sonuna kadar devam edecek.

Mudanya iskelesinde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mavi turlara katılanların keyifli bir gün geçirmesini dileyen Başkan Aktaş, her şehrin kendine has bir özelliği olduğunu, Bursa'da ise birçok özelliğin bir araya geldiğini söyledi. Doğa, deniz, tarım, turizm, kaplıca gibi birçok konuda eşsiz bir şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Özellikle deniz özelliğimiz tartışılmaz bir gerçek. Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerimizde Marmara Denizi'ne sahilimiz yaklaşık 125 kilometre civarında. Şehir içindeki yoğun iş hayatından dolayı yıl içerisinde denizi belki görmeyen veya göremeyen birçok insan var. Bunu gözeterek meşhur 'Mavi Tur'larımızı tekrar başlattık. Bu organizasyonu hanımefendilere yönelik yapıyoruz. Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Hanımlar Lokali ile irtibatlı olarak projeyi başlattık. Mahalle muhtarlarımızla işbirliği içinde gerçekleştireceğiz. Hava durumu elverdiği sürece Ekim sonuna kadar Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri seferlerimiz olacak. İnşallah gönlünüzce eğlenirsiniz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Aktaş ve tura katılan çocuklar tarafından açılış pastası kesildi. Daha sonra Başkan Aktaş ve beraberindekiler, Körfez turunun bu sezonki ilk sakinlerini el sallayarak uğurladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı
Bursa'da 'Mavi Tur'la deniz sefası başladı

Kaynak: Habermetre

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