Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

03.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:06
Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef 3 Ekim tarihinde yayınlanan bölümünde ödül oyunu yarışı yapıldı. Peki, Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? Bireysel ödülü kim kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve bu hafta eleme oyunu yerine ödül oyunu oynanan yarışma tüm heyecanı ile devam ediyor. Peki, Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü ile şeflerin karşısına çıkan takımlardan hangisi kazandı? Başlangıç tabağını kırmızı takım, ana yemek tabağını mavi ve tatlıyı kazanan kırmızı takım oldu. Böylelikle ödül oyununu kırmızı takım kazanmış oldu?

BİREYSEL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

25.000 TL ödülü kazanacak yarışmacılar, baharatlara ile yemekler hazırlayacaklar. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, sunum ve lezzetlerden puan alacak.

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