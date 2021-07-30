Mavi rengi hedefleyen Sinop'taki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Mavi rengi hedefleyen Sinop'taki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Mavi rengi hedefleyen Sinop'taki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca açıklanan tabloya göre, en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı olanların oranının yüzde 70'i geçtiği Sinop'ta aşı merkezlerindeki yoğunluk dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan tabloya göre, en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı olanların oranının yüzde 70'i geçtiği Sinop'ta aşı merkezlerindeki yoğunluk dikkati çekiyor.

Aşılamanın sürdürüldüğü 216 bin 460 nüfuslu kentte, birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar toplam 241 bin 21 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşı tablosunda mavi renge ulaşmanın hedeflendiği kentte İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, pazar yerleri ile farklı noktalarda randevusuz aşı uygulamasına devam ediyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği aşı merkezlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Valilik sosyal medya hesaplarından da randevusuz aşı yapılan merkezlerin adresi paylaşılarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

"Haydi kolları sıvayalım" paylaşımına yer verilen mesajda, "Sinop olarak mavi kategorideki yerimizi en kısa sürede almak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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