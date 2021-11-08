"Mavi Nefes Projesi" eğitim otobüsünün ilk durağı Kocaeli oldu

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen "Mavi Nefes Projesi" için hazırlanan eğitim otobüsünün ilk durağı, Kocaeli oldu. Otobüs, kentte öğrencileri ağırlamaya başladı.

Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi, devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan Mavi Nefes Eğitim Otobüsü'nde eğitim alacak öğrenciler, otobüsteki atölyelerde deniz kirliliğini önlemek için proje geliştirme imkanı bulacak.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim otobüsünün açılışı dolayısıyla İzmit Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Kocaeli'nin önemli bir liman kenti olduğunu belirtti.

"Bir şeyi korumanın en iyi yolu, onu bozmamaktır." diyen Avşarbey, "Bu, özellikle denizlerimiz için geçerli. Gençlerimiz, programdan sonra denizden çıkarılan atıklara bakmanızı istiyorum. Mavi, güzelin rengi. Mavi kavramı hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Bu çalışmalar, mavinin kıymetini daha çok hatırlatacak. El birliğiyle bozuyorsak el birliğiyle de düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da Marmara ve tüm denizlerin korunması, temizlenmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz"

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise amaçlarının çocuklara mavi denizler bırakmak olduğunu vurguladı.

Denizi temizlemenin en kolay yolunun onu kirletmemeyi öğrenmek olduğunu bildiklerini ifade eden Kaptanoğlu, "Bu nedenle Türkiye'nin her yerine ulaşmaya, verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Proje kapsamında Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve İstanbul'a gideceklerini aktaran Kaptanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Online eğitimlerle 60 bin ortaöğretim öğrencisine ve 4 bin öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün ilk defa eğitim otobüsümüz yola çıktı. İlk durağımız da Kocaeli oldu. Bu yıl önce Kocaeli, sonra İstanbul Anadolu Yakası (Üsküdar-Kadıköy) ve Bursa'da olacağız. Gelecek yıl Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası ve Çanakkale, 3. yılımızda da Yalova ve Balıkesir'de olacağız. Otobüste ve otobüs önünde kurulacak alanda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde ise 'Sıfır Atık Mavi' bilincini kazandırmak amacıyla üretim becerileri ve robotik kodlama atölyesi gerçekleştireceğiz. Böylece çocuklarımızın, denizleri korumak için teknolojinin olanaklarından faydalanarak kendi projelerini geliştirmelerini sağlayacağız."

"Sıfır atık bilinci oluşacağına inanıyoruz"

Garanti BBVA Bölge Müdürü Bülent Yılmaz ise deniz ekosistemini etkileyen müsilaj sorununun çözümüne destek olmak amacıyla DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile iş birliğine gittiklerini anlattı.

Deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Eğitim otobüsü de Mavi Nefes Projesi'nin önemli bir ayağı olan farkındalık eğitimleri kapsamında hayata geçiyor. Üretim becerileri ve robotik kodlama atölyeleriyle çocuklarımızda sıfır atık bilinci oluşacağına inanıyoruz." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel de katıldı.

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, bir hafta boyunca öğrenciler tarafından ziyaret edilebilecek.

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