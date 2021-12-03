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'Mavi Nefes' otobüsünün yeni rotası Bursa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Mavi Nefes' otobüsünün yeni rotası Bursa

Marmara Denizi'nde müsilaj kirliliği ile mücadele çerçevesinde Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararı ile hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü, 6 Aralıkta Bursa'ya geliyor.

BURSA (İHA) - Marmara Denizi'nde müsilaj kirliliği ile mücadele çerçevesinde Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararı ile hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü, 6 Aralıkta Bursa'ya geliyor.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek üzere Sivil Toplum Örgütü olarak Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) görevlendirildi. TURMEPA tarafından Marmara Bölgesi'nde hayata geçirilen 'Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nün ikinci durağı, Kocaeli'nin ardından Bursa oluyor. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 'Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü', 6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Bursa Kent Meydanı'nda konuşlanacak. Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nde 5 gün süre ile robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimleri verilecek. - BURSA

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