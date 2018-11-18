Mavi Medrese"Nin Restorasyonunda Sona Gelindi

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'de başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, "Mavi Medrese" olarak da anılan 747 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamlı bir restorasyon süreci yürütüyor.

Medresedeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve diğer yetkililerle medreseyi gezen Ayhan, Türkiye ve İslam coğrafyası için son derece önem arz eden Gök Medrese'nin restorasyonunda sona gelindiğini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Uzun bir restorasyon sürecinden geçildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin mühürlerini canlı tutmak ve onları geleceğe aktarmak bizim en büyük vazifemiz. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas Valiliği ve Bakanlık burada çok emek harcadı. Yeniden bu eserin şehrimize kazandırılması çok önemli. Bu vazifeyi güzel bir şekilde ifa etmek, dua almak, ecdada yakışır bir şekilde hizmet etmek ve bu eserleri bizden sonraki nesillere aktarmayı, en güzel ibadet olarak görüyorum. Buraya günümüz şartlarına uygun daha güzel fonksiyonlar vereceğiz. Sivas'ın en gözde mekanlarından birisi yapacağız."