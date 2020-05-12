"Mavi medrese" hizmete girmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Mavi medrese" hizmete girmeye hazırlanıyor

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan Gök Medrese, hizmete açılmaya hazırlanıyor.

'Mavi medrese' hizmete girmeye hazırlanıyor
12.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:19

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan Gök Medrese, hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gök Medrese'nin Sivas'ın incisi olduğunu belirten Ayhan, restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan tarihi eserin kısa sürede hizmete açılacağını aktardı.

Gök Medrese'de ufak detayların yapıldığını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Çinilerin ufak bir işi kaldı. Vakıf müzesi yapılması için ihale yapılmıştı. Bunda da nihai konuya geldik. Müze ile tarihi eserimiz daha da anlamlı hale geldi. Sivas'ımızın müzeler şehri olması noktasında burası adeta lokomotif olacak. Bölgesiyle, konumuyla, binanın yapısıyla ve tüm detaylarıyla bizim için rehber olacak. Sivas, kültür ve sanat şehri. Bu şehrin tacı da Gök Medrese'dir. Burayı gözümüz gibi muhafaza edeceğiz. Gün yüzüne çıkartacağız ve insanlara anlatacağız. Sosyal donatıları da binaya ayrı bir mana verdi. Burada emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Ayhan, Gök Medrese'nin yanı başında yapımına başlanılan Kale Projesi'nin de tamamlanmasıyla bölgenin açık hava müzesi haline geleceğini ifade etti.

Sivas'ta, birçok müzeyi gün yüzüne çıkartacaklarını belirten Vali Ayhan, "Sanayi mektebi müzemiz, kent müzemiz, ozanlar ve müzik kültürü müzemiz, gastronomi müzemiz, eğitim müzemiz ve hamam müzemiz gibi birçok müzemizi yakında hayata geçireceğiz ve Sivas, müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemede, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Cemal Karaca, İl Kültür Müdürü Teoman Karaca ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı.

'Mavi medrese' hizmete girmeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü Haber
Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Deniz Gezmiş Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Hatice Çarpar Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Tamer Tuna Arda Turan Loris Karius Bülent Uygun
Daha Fazla Mayıs Karar 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: "Mavi medrese" hizmete girmeye hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 20:59:02. #1.15#
title