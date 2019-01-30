Mavi Medrese" Açılışa Hazır

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'deki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alan ve "Mavi Medrese" olarak da anılan 748 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün başlattığı kapsamlı restorasyon süreci sona erdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi medresenin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

Gök Medrese'nin çok önemli bir eser olduğunu vurgulayan Ayhan, tarihi yapının geçen zamana rağmen dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Ayhan, restorasyonun yıllar sonra bitirildiğine dikkati çekerek, "Çinilerinin renginden dolayı Gök Medrese ismini almıştır. Çinilerinden dolayı da ciddi manada bir eleştiri alınmıştır ama çinileri de şu an nakış nakış, ilmek ilmek dokunuyor, o da son noktaya geldi." dedi.

Gök Medrese'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente ziyaretinde açılışının planlandığını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Gök Medrese'nin son halini Cumhurbaşkanımızın görmesini çok arzu ediyoruz. Sivaslılar böyle bir tarihi eserin kimliğinin ortaya çıkmasından dolayı çok mutlular. Sivas Belediyesinin Kale Projesi alan açmasıyla beraber eser görkemiyle iyice ortaya çıkmış vaziyette. Gök Medrese'de geçmişe dönük İslami Bilginler Müzesi çalışması olmuş. Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış bir noktaya gelinmiş ancak ikinci bir alternatif daha gündemde, Vakıf Müzesi olması. Yani aslına uygun bir şekilde teşhir edilmesi. Bir şeyin fikrinin ortaya çıkması güzeldir, imar edilmesi çok güzeldir, bir de imal edilmesi yani sürdürülebilir olması açısından çok önemli. Buranın sürdürülebilir olması lazım, yani binaya ruh vermek lazım. Bu ruhun da geçmişteki misyona uygun olması gerekiyor. Şimdi her iki düşüncede anlamlı, bunun kararını Vakıflar Genel Müdürlüğümüz verecek. En kısa zamanda da belki yaza kadar ne amaçla kullanılacağı ortaya çıkacaktır."

Vali Ayhan, medresedeki restorasyonun ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını, geriye sadece hangi maksatla kullanılacağına ilişkin kararın verilmesinin kaldığını ifade etti.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alana Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, röleve ve tespit çalışmaları ile restorasyona başlamıştı.

Kaynak: AA