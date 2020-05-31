Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yıl dönümü dolayısıyla, Gazze Limanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından anma programı düzenlendi.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yıl dönümü dolayısıyla, Gazze Limanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından anma programı düzenlendi. Etkinlikte, Mavi Marmara şehitlerinin fotoğrafları taşındı. Kaynak: AA