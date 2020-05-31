Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, İstanbul'dan 10 yıl önce insani yardım için yola çıkan Mavi Marmara gemisinin, İsrail'in hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ve Filistin'de yaşanan dramı dünyaya duyurarak önemli bir misyonu...

Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı
31.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:50

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, İstanbul'dan 10 yıl önce insani yardım için yola çıkan Mavi Marmara gemisinin, İsrail'in hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ve Filistin'de yaşanan dramı dünyaya duyurarak önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Yılmaz, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının 10. yılında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Marmara gemisinin, 31 Mayıs 2010'da, içerisinde 36 ülkeden, her inançtan ve düşünceden insanla yola çıktığını anımsattı.

Geminin uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını anlatan Yılmaz, "Mazlumların sesini duyurmak için yola çıkmıştık. Yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların bir benzerini de bize yaşattılar ve dünya bunu canlı yayında gördü. Bu çok önemliydi. Bugüne kadar yaptıkları zulümleri dünyaya farklı anlatabiliyorlardı ama Mavi Marmara olayından sonra yüzlerine taktıkları sahte maskeler o gün çekilip yüzlerinden alındı." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Mavi Marmara ile götürdükleri yardımların sembolik olduğunu, özgürlük filosunun bu yolculuktaki asıl amacının Gazze'deki ablukayı kırmak, yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları dünyaya duyurmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar istedikleri ürünü satın alamıyorsa, seyahat hakları ellerinden alınıyorsa ve o insanlar çok basit ilaçları bile alamadıkları için ölüyorsa burada bir insanlık sorunu vardır. Bugün Filistin'de evleri, toprakları zorla elinden alınmış, yurt dışına sürgüne gönderilmiş Filistinlilerin sayısı, Filistin'de yaşayanlardan daha fazla. Bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü ifade edilemez bir zulmün yaşandığını belgeleyen bir durumdur. Bu yolculuğa çıkılmasındaki asıl amaç Filistinlilere yapılan zulmü dünyaya duyurmaktı. Bu başarıldı. Çok güzel bir sonuç alındı. Bu seferin sonunda Filistin Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazandı."

Yılmaz, bu yolculukla büyük kazanımlar elde edildiğine vurgu yaparak, "Mavi Marmara ile bu coğrafyada yeniden kardeşlik köprüleri kurduk. İsrail denilen yapı, Türkiye'yi kaybetti. Türkiye'nin insansız hava araçları gibi cihazları İsrail'den geliyordu, bu durum değişti. Türkiye'nin yerli ve milli sanayisinin önü açıldı. Aslında Mavi Marmara sonrası süreç halen devam ediyor. Hukuki açıdan, insani açıdan bir mücadele var ama maalesef Gazze'deki sıkıntılar da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yolculuğa çıkanlar İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı"

Filistinlilerin ve bu yolculuğa çıkanların, İsrail devletinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir zafere imza attıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yolculuğa katılan insanlar olarak biz, Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayan, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in özgürleşmesi adına gayret içinde olanlara teşekkür ediyoruz. Türk milletinin, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkarak, Türkiye'nin de bu katkılarıyla tekrar dünyada güzel günlerin geleceğine inanıyoruz."

Yılmaz, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının 10. yılında organize etmek istedikleri etkinlikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirmediklerini ancak sosyal medyada paylaşımlar yapacaklarını ve canlı yayın programları düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir Haber
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Şeyma Subaşı Hatice Çarpar Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 12:50:05. #1.15#
title