Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 10. yılı Şehid Ali Haydar Bengi Derneği (HAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aytaş, "Mavi Marmara ruhundaki sinerji, bugün tüm İslam alemindeki her Müslüman kardeşin benimsediği manevi bir güç haline gelmiştir.

Şehid Ali Haydar Bengi Derneği (HAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aytaş, "Mavi Marmara ruhundaki sinerji, bugün tüm İslam alemindeki her Müslüman kardeşin benimsediği manevi bir güç haline gelmiştir." dedi.

Aytaş, dernek binasında yaptığı açıklamada, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlendiğini anımsattı.

Mavi Marmara saldırısının 10'uncu yıl dönümündeki özgür Kudüs mücadelesinin kutlu bir sefer hüviyeti kazanarak tüm dünyaya yayıldığını aktaran Ömer Aytaş, şöyle konuştu:

"36 ülkeden ve her inançtan insanın olduğu kutlu bir sefer ve özgür Kudüs yolunda önemli bir dönüm noktasıydı. Bu kutlu seferde 10 değerli kardeşimizin şehadeti, Kudüs'ün önemine dikkati çekmiş, Filistin'de ve İslam aleminde yeni bir mücadelenin kapısını aralamıştı. Kudüs davasının diriliş ve direniş ruhunun en güçlü mücadele örneği, bugün tüm İslam ülkelerinde kendini göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla Mavi Marmara ruhundaki sinerji, bugün tüm İslam alemindeki her Müslüman kardeşin benimsediği manevi bir güç haline gelmiştir. Bu birlik ve beraberlik, özgür Kudüs yolunda büyük bir ivme kazandırmıştır."

Kaynak: AA