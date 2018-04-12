Mavi Marmara Gemisinde Haham da Vardı Papazda"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Yeniler Kulübü tarafından " Kudüs Bizim Neyimiz Olur?" başlıklı söyleşi düzenlendi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen söyleşi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Söyleşinin açılışında konuşan TÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrenci toplulukları tarafından yapılan etkinliklerin destekçisi olduklarını belirterek söyleşide emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kudüs mihmandarı ve aktivist Bülent Deniz, Filistin halkının kendi topraklarında mülteci olarak yaşadığını söyledi.

Deniz, Kudüs'ün Müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Filistin'in Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra zor günler geçirdiğini anlatan Deniz, şöyle devam etti:

"İngilizlerin hegomonyası altında, Yahudiler'in siyonizm şemsiyesi altında kurdukları terör örgütleriyle adam kaçırma, sokak eylemleri, suikastler, bombalı eylemler gibi durumlar artmış 1946 yılına gelindiğinde bölgedeki aşırı dinci Hristiyan terör örgütleriyle siyonist terör örgütlerinin yaptıkları bölgeyi Araplar için yaşanmaz hale getirmişti. İngiliz işgal manda yönetimi Araplar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasındaki bu kaosu yönetemediğinden yola çıkarak 1946 yılında Filistin yönetimini Birleşmiş Milletlere devretti.

2 yıl sonra 1948'de Siyonist İsrail devleti tamda İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi saplanmış ve İsrail devleti kurdurulmuştu. Yahudilerin böyle bir gücü yok ve hiç olmadı. Bugünde yok ve hiç olmayacak. Siyonist İsrail devleti 1948 yılında o coğrafyada kurdurulmuştur. Filistinlilere iki seçenek bırakıldı. Birleşik İsrail Krallığının bu topraklarını ya terk edeceksiniz yada hepiniz öleceksiniz. Filistinliler, bugün Batı Şeria olarak adlandırılan bölgeden Suriye'ye doğru hicret etti bir kısmı Gazze tarafına doğru gitti, çok parası olanlar Avrupa ülkelerine gitti ve büyük bir kesimi doğu tarafına Ürdün'e doğru gitti. Filistinliler kendi topraklarında hala mülteci konumundalar. Öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya."

Deniz, Kudüs için sadece Müslümanlar'ın değil farklı din ve milletlerden birçok kişinin canını verdiğini de ifade etti.

Kudüs'ün tüm dinler için kutsal bir yer olduğunu belirten Deniz, "Nikaragualı devrimci Patrick, Filistin davasının sesini duyurabilmek için yapılan uçak kaçırma eyleminde öldürüldü. Amerikalı Rachel Corrie İsrail buldozerlerinin altında Filistin'de öldürüldü. Mavi Marmara gemisinde papaz vardı. Haham vardı. Ölmeyi göze alarak o gemiye binenler vardı. Kudüs'ün izzeti, şerefi için yapılanlar bunlar. Kudüs çok önemlidir. Hz. Adem'den Hz Muhammed'e kadar tüm peygamberler Kudüs'e değmiştir. Mescid-i Aksa'da olmuştur. Tevhidi mücadelenin kavgasını orada vermiştir." diye konuştu.

Söyleşiye, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.