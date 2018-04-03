Mavi Liste İddialı Geliyor

Diyarbakır'da 14 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerine 11. Grupta Mavi Liste adayı olan Remzi Durmaz ve ekibi hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Kentte bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını belirten Durmaz, sanayiden ulaşıma, üniversiteden Suriçi'ne projelerini anlattı.

DTSO seçimlerine kısa bir süre kala 11. Grupta Mavi Liste ile seçime girecek olan iş adamı Remzi Durmaz ve ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Durmaz, kentte topyekun bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını ifade ederek projelerini ve hedeflerini sıraladı.

Bölgeye yatırım, öğrenciye pozitif ayrım

Durmaz ve ekibinin kısa, orta ve uzun vadede planladıkları projeleri şöyle özetledi:

" Dicle Üniversitesi kampüs alanına üniversite ile işbirliği çerçevesinde bölgeye yakışır modern bir fuar merkezinin kazandırılması. Mevcut organize sanayi bölgesi alanına ek olarak Yüksek teknolojik yatırımların yapılacağı yeni bir organize sanayi bölgesinin kazandırılma çalışmalarının başlatılması. TOBB üniversitesine bağlı 3 adet fakültenin Diyarbakır'da açılmasının sağlanması. Üniversite sınavlarında pozitif ayrımcılık çerçevesinde 1,25 ek katsayı uygulanması talebi, dar gelirli ailelerin üniversite öğrencilerine asgari ücretin 3'te 2'si kadar burs verilmesinin sağlanması, tam gün eğitimde Diyarbakır'ın pilot şehir olabilmesi çalışmaları ve tam gün eğitimdeki dar gelirli aile çocuklarının yemek giderlerinin karşılanması. Yeterli sayıda endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okulları açılması çalışmaları. Sürekli meslek edindirme merkezlerinin kazandırılması. Bölgemizde yapılacak olan bütün sosyal ve kültürel programlara katılım ve destek sağlanması. MTA tarafından Karacadağ havzasında termal su kaynaklarının tespit edilmesi için yatırım programına alınıp çalışmaların başlatılması sağlanacak olup, yine Karacadağ bölgesinde DSİ tarafından tespit edilmiş gölet alanlarının yatırım programlarına alınıp yapılmasının sağlanması. GAP eylem planında yapımı devam eden projelerin takibi. Yol medeniyettir şiarıyla, ulaşımda otoyolların Urfa-Habur arasındaki güzergahın Karacadağ güneyinden geçirilerek Diyarbakır üzerinden Karadeniz'den gelen Ovit tüneli, yapımı devam eden duble yolların da Diyarbakır merkezinde bağlanarak Batman ve Siirt'i de içine alacak şekilde Habur'a bağlanması güzergahı için her türlü çaba ve girişimde bulunulması. UNESCO dünya mirası listesine alınan surlar ve Suriçi bölgesinin bir an önce kentsel dönüşümü ve Hevsel bahçelerinin organik tarıma kazandırılması. Dicle vadisinin ıslahı ve rekreasyon alanı yapılması çalışmaları yapılarak turizme kazandırılmasının sağlanması. Diyarbakır'ın liman şehirlerine demir yolları ile bağlantılarının yapılması çalışmalarının takip edilmesi. Bölgenin yeraltı kaynaklarının işlevsel hale getirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi. Diyarbakır'da sağlıkta eksik branşlardaki hastanelerin yapılmasının sağlanması ve Diyarbakır'ın bölgenin sağlık merkezi haline getirileceği çalışmaların yapılması." - DİYARBAKIR