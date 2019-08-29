"Mavi Koridor Rallisi"

29.08.2019 17:47

Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı. Ralli için, Haliç Kongre Merkezi'nde sembolik "başlama töreni" düzenlendi.

Kaynak: AA