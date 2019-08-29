29.08.2019 12:10

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de doğal gazın yaygınlaşmasının son yıllarda hızlandığını ve 81 ilde doğal gaza erişim sağlandığını belirterek, "Doğal gaz her ilde ulaşılabilir bir kaynak olacağı için bundan sonra doğal gazlı araç kullanımının da artacağını tahmin ediyorum." dedi.

Arslan, Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda düzenlenen "Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi" programında, dünyadaki 1,5 milyar aracın sadece yaklaşık yüzde 2'sine tekabül eden 28 milyonunun doğal gazlı olduğunu ve bu araçlara doğal gaz sağlayan 32 binin üzerinde istasyon bulunduğunu söyledi.

Doğal gazlı araç kullanımında en büyük paya sahip ülkelerin 6 milyonla Çin ve 4 milyonla İran olduğuna dikkati çeken Yaşar Arslan, İtalya'da ise 1 milyon doğal gazlı aracın kullanıldığını belirtti.

Arslan, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 22,5 milyon motorlu araç bulunduğunu ifade ederek, "Bunun 10 binde 2'si, yani yaklaşık 5 bini doğal gaz kullanıyor. Bunun temel sebebi, Türkiye'de istasyon sayısının yetersizliği. Türkiye'de doğal gazın yaygınlaşması son yıllarda hızlandı ve 81 ilde doğal gaza erişim var. Doğal gaz her ilde ulaşılabilir bir kaynak olacağı için bundan sonra doğal gazlı araç kullanımının da artacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Doğal gazlı araçların büyükşehir belediyeleri tarafından daha yoğun kullanıldığını dile getiren Yaşar Arslan, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Ankara en hızlı geçişi sağlamış belediyelerimiz. Kocaeli, Düzce ve Kayseri de bu yönde ciddi çalışmalar yapıyor ve geçişlere başladılar. Ankara da önümüzdeki 10 yılda alacağı araçların yüzde 87'sinin gazlı olacağını beyan etti. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) tercih eden araçlarda karbon salınımı dizele göre yüzde 10 daha az. Gelecekte biyogazın CNG dönüşümlü araçlarda kullanımı da mümkün olacak. CNG ciddi tasarruflar sağlıyor. Dizele göre yaklaşık yüzde 39, benzine göre yarı yarıya, LPG'ye göre yüzde 14 fiyat avantajı var."

"İklim dostu bir yakıta dönüştürülebilir"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu da enerji sektörünün hidrokarbon olarak yoğun bir durumdan hidrojen ekonomisine doğru geçtiğini dile getirdi.

Doğal gazın elektrik üretim, ısınma, pişirme gibi alanlarda kullanıldığını hatırlatan Karaosmanoğlu, artık bu kaynağın toplu taşımada, trenlerde, ulusal parklarda ve feribotlarda da kullanılabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, doğal gazın ulaşım sektöründe kullanımının artırılması için iklim dostu bir yakıta dönüştürülebileceğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise toplu ulaşımın daha cazip hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Toplu ulaşımın mutlak surette bir kanunu olmalı. Trafik sıkışıklığı, hava kirliliğini önlemek ve verimlilik için doğal gaz kullanımı mutlaka gündeme gelecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA