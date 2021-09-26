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Mavi Kelebekler, üst üste üçüncü galibiyetini aldı

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Mavi Kelebekler, üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin üçüncü maçında rakibi Anadolu Üniversitesi Hentbol Takımı'nı 23-24 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin üçüncü maçında rakibi Anadolu Üniversitesi Hentbol Takımı'nı 23-24 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi takımı ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini 12-11 geride kapatan Mavi Kelebekler, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığına koyarak maç sonunda 23-24 skorla galibiyete uzanmayı bildi. Maçın ardından oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

"Takımımızı kutluyorum"

Maçın ardından açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Üçte üç hedefiyle gittiğimiz Anadolu Üniversitesi maçından tek farkla da olsa galip gelen Mavi Kelebekler'i ve teknik ekibi kutluyorum. Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan takımımızın performansı hepimizi mutlu ediyor. Önümüzdeki haftalarda da aynı performansı göstereceklerine inanıyorum" dedi.

"Kötü oyuna rağmen kazandık"

Takımın Antrenörü Birol Ünsal da kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı. Maç boyunca istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Ünsal, "İyi oynamadığımız bir maç oldu. Bu yüzden hentbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok" diye konuştu.

"Oyun disiplininden kopmadık"

Mavi Kelebekler'in başarılı oyuncusu Edanur Dağlı ise üçüncü maçta üçüncü galibiyeti almalarından dolayı mutlu olduklarını aktardı. Takım olarak maça iyi başlamadıklarını aktaran Edanur Dağlı, "Maç içerisinde zaman zaman istediklerimizi yapamadık ama oyun disiplininden kopmayarak galip gelmeyi bildik. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler, üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Mavi Kelebekler, üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Mavi Kelebekler, üst üste üçüncü galibiyetini aldı

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