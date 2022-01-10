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Mavi Kelebekler ikinci yarıya hazır

Mavi Kelebekler ikinci yarıya hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, 14 ve 18 Ocak tarihlerinde Egospor ve Üsküdar Belediyespor takımları ile oynayacağı erteleme maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, 14 ve 18 Ocak tarihlerinde Egospor ve Üsküdar Belediyespor takımları ile oynayacağı erteleme maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına az bir zaman kala hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. 14 ve 18 Ocak tarihlerinde Egospor ve Üsküdar Belediyespor ile ilk yarıda ertelenen maçlarına çıkacak olan Mavi Kelebekler, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Üsküdar Belediyespor'la iki hazırlık maçı oynadı. Sıralamada iki maç eksiğiyle dördüncü sırada yer alan Konyaaltı, erteleme maçlarını da kazanarak üst sıralardaki iddiasını devam ettirmek istiyor.

"Yemekte bir araya geldiler"

Devre arası kampı için Antalya'yı tercih eden Üsküdar Belediyespor ile oynanan ikinci hazırlık maçının ardından iki takım oyuncuları, teknik ekipleri ve yöneticileri HayatPark'da yemekte buluştu.

"Üst sıralarda kalacağımıza inanıyorum"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk yarıda iyi bir performans gösteren Kadın Hentbol Takımı'nın, ikinci yarıda da üzerine koyarak yoluna devam edeceğine inandıklarını söyledi. Esen, "Takımımızın Süper Lig'de henüz ikinci yılını geçiriyor olmasına rağmen zirve mücadelesinin içerisinde yer alıyor olmasından dolayı mutlu ve gururluyuz. Mavi Kelebekler'imizin ikinci yarıda da seri galibiyetler alarak zirve yarışının içerisinde olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Erteleme maçlarına kilitlendik"

Antrenör Birol Ünsal ise erteleme maçlarından galip ayrılarak üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini söyledi. Ünsal, "Devre arası yaptığımız çalışmalardan sonra Üsküdar Belediyespor ile oynadığımız hazırlık maçları, takımımızın son durumunu görme imkanı sağladı. Öncelikli hedefimiz peş peşe oynayacağımız iki erteleme maçından galip ayrılmak" dedi. - ANTALYA

Mavi Kelebekler ikinci yarıya hazır

Mavi Kelebekler ikinci yarıya hazır

Mavi Kelebekler ikinci yarıya hazır

Mavi Kelebekler ikinci yarıya hazır

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