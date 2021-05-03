Mavi Kelebekler'den lidere çelme
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Mavi Kelebekler'den lidere çelme

Mavi Kelebekler'den lidere çelme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü ile karşılaşan Konyaaltı Belediyesi, karşılaşmayı 28-25'lik skorla kazandı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü ile karşılaşan Konyaaltı Belediyesi, karşılaşmayı 28-25'lik skorla kazandı. Mavi Kelebekler, bu galibiyetle ligin namağlup takımı Yalıkavak'ı yenmeyi başardı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Konyaaltı Belediyesi etkili başladı. Mavi Kelebekler, ilk dakikalardan itibaren maçta etkili oynadı. Konyaaltı Belediyesi, karşılaşmanın ilk devresini 14-11 önde tamamladı.

"Namağlup takımı devirdi"

İkinci yarıda kalede Isabella Noelle Mben Bediang, kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Mavi Kelebekler, savunma ve hücumlarla maç boyunca üstünlüğünü korudu. Konyaaltı Belediyesi, Esra ve Monika'nın sayıları ile maç sonuna kadar üstün oynadı. Son dakikalara önde giren Mavi Kelebekler, maçı 28-25 kazandı. Konyaaltı Belediyesi, bu galibiyetle ligin namağlup tek takımı Yalıkavak'ı yenmeyi başardı. Maç sonunda Konyaaltı Belediyesi sporcuları, büyük sevinç yaşadı.

"Haklı galibiyeti aldık"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yalıkavak deplasmanından galibiyetle dönen Mavi Kelebekler'i ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Esen, "Takımımız çok güzel oynadı. Maç boyunca etkili oynayan sporcularımız haklı bir galibiyet aldı. Türkiye Kupası ve ligde başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

"Hentbolda Konyaaltı övgüsü"

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, lig lideri karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. Ünsal, "Hentbol camiası Konyaaltı Belediyesi'nden övgüyle söz ediyor. Galibiyetin yanında, maç boyunda iyi bir oyun sergileyen oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler'den lidere çelme
Mavi Kelebekler'den lidere çelme
Mavi Kelebekler'den lidere çelme
Mavi Kelebekler'den lidere çelme
Mavi Kelebekler'den lidere çelme
Mavi Kelebekler'den lidere çelme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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