Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı
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Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı

19.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:23
Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık arada antrenmanlarını sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık arada antrenmanlarını sürdürüyor. Mavi Kelebekler, HayatPark'ta kros idmanı ile moral depoladı.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Mavi Kelebekler, bir haftalık arada günde çift idman ile Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 4 sporcu ve başantrenör Birol Ünsal'ın milli takım kampında olmasından dolayı eksik çalışan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı Belediyesi'nin halka yeni kazandırdığı HayatPark'ta kros idmanı yaptı. Son iki maçını kazanan Mavi Kelebek'ler de moraller yerinde. Sporcuların idmanı HayatPark'ta bulunan vatandaşlardan tarafından ilgiyle izlendi.

"Takımda moraller yerinde"

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Menajeri Nedim Kum, milli takım kampına ilk etapta 3 sporcularının çağrıldığını ancak sonradan bir sporcularının da dahil olduğunu söyledi. Nedim Kum, "Birol hocamız da milli takım antrenörü olarak kampta bulunuyor. Yardımcı hocalarımızla birlikte antrenmanlarımız sürdürüyor. Bir haftalık aradan sonra gelecek hafta yoğun bir maç trafiğimiz başlıyor. Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Muratpaşa Belediyesi ile karşılayacağız. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Takımın havasından son derece memnunuz" dedi. - ANTALYA

Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı
Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı
Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı
Mavi Kelebekler'den HayatPark'ta kros idmanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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