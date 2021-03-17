Mavi kelebekler Buca'da kanatlanacak
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Mavi kelebekler Buca'da kanatlanacak

17.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:47
Mavi kelebekler Buca'da kanatlanacak

Çocuk istismarına karşı verdiği mücadeleyle sembolleşen öğretmen Saadet Özkan'ın kurduğu UCİM ile Buca Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Çocuk istismarına karşı verdiği mücadeleyle sembolleşen öğretmen Saadet Özkan'ın kurduğu UCİM ile Buca Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol sayesinde Buca Belediyesi istismara karşı farkındalığı tüm kente yayacak.

Buca Belediyesi, çocuk istismarının önlenmesi amacıyla eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üretmeyi kendine amaç edinen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile protokol imzaladı.

Protokolün imza töreni Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın makamında gerçekleştirildi. Başkan Kılıç, İzmir'den çocuk istismarına karşı başlattığı mücadeleyle adını dünyaya duyuran ve UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'ı konuk ederek Buca'da çocuk istismarına karşı farkındalık mücadelesini artırma üzerine sohbet etti. Sohbetin ardından Başkan Kılıç ve Özkan iş birliği protokolünü imzaladı.

UCİM iş birliğiyle Buca Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek protokol kapsamında, çocuk istismarı ile mücadele alanında kent genelinde eğitim, seminer, sempozyum, çalıştay gibi her türlü farkındalığı artıracak etkinlikler gerçekleştirilecek. Mavi kelebekle sembolleşen çocuk istismarına karşı farkındalığın tüm kente yayılması için çalışmalar yürütülecek.

UCİM ile imzalanan protokolün ardından kararlılık mesajı veren Başkan Kılıç, "Çocuk istismarının önlenmesi konusunda hepimize istisnasız sorumlulukların düştüğüne inanıyoruz. Bu anlayışla Buca Belediyesi olarak böylesine kıymetli bir mücadele veren UCİM iş birliğiyle kentimizdeki tüm hemşehrilerin istismara karşı daha bilinçli olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buca'da mavi kelebeğin konmadığı yer bırakmayacağız. Çocuklarımız, bizim vatanımızdır. ve biz kararlıyız vatanımıza da geleceğimize de sahip çıkarak, çocuklarımızı karanlık zihinlerden koruyacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Mavi kelebekler Buca'da kanatlanacak
Mavi kelebekler Buca'da kanatlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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