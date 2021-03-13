Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü
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Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü

13.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:08
Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Aksaray Belediyesi'ni deplasmanda 28-22'lik skorla yendi.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Aksaray Belediyesi'ni deplasmanda 28-22'lik skorla yendi. Mavi Kelebekler, ligdeki galibiyet sayısını 8 maça yükseltti.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18'inci haftasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Aksaray Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Karşılıklı sayılarla geçen maçın ilk devresini Konyaaltı Belediyesi, Aksaray Belediyesi karşısında 15-10 önde tamamladı. Konyaaltı Belediyesi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Monika Janeska'nin 8 sayı attığı karşılaşmada Mavi Kelebekler, Halise ve Yulia Khavranina'nın etkili oyunu ile maçtan 28-22'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Konyaaltı Belediyesi, Aksaray Belediyesi galibiyetiyle ligdeki galibiyet sayısının 8'e çıkarırken, puanının 16'ya yükseltti.

Başkan tebrik etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aksaray deplasmanında galibiyetle dönen sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Semih Esen, ligin ikinde yarısında daha etkili ve sahaya başarılı sonuçlar yansıtın bir takım olduklarını belirtti. Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi'nin hentbol camiasına başarılı sporcular yetiştirerek, lige renk katan bir takım olacağını kaydetti.

Bu sezon ilk hedefimize ulaştık

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, Aksaray karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Birol Ünsal, " Konyaaltı Belediyesi olarak Hentbol Süper Ligi'nde yeni bir takımımız. Bu sezon önceliğimiz ligde kalmaktı. Bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledik. Kalan diğer maçlarımızı da kazanarak ligi daha iyi bir sırada tamamlamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda ise bir üst tura çıkmak için elinizden geleni yapacağız. Bugün sahada olan olmayan tüm oyuncuları kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü
Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü
Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü
Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü
Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü
Mavi Kelebekler Aksaray'dan galibiyetle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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