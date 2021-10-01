'Mavi' kategorideki Zonguldak'ta hedef tam aşılama - Haberler
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"Mavi" kategorideki Zonguldak'ta hedef tam aşılama

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla "mavi" kategorideki iller arasında yer alan ve ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkan Zonguldak'ta aşılamada yüzde 100'e ulaşılması hedefleniyor.

ZONGULDAK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla "mavi" kategorideki iller arasında yer alan ve ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkan Zonguldak'ta aşılamada yüzde 100'e ulaşılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, AA muhabirine, salgının başından beri sağlık çalışanlarının büyük gayretle çalıştığını söyledi.

Ne kadar tedbir alınırsa alınsın normalleşirken vaka sayısının artmasının normal olduğunu dile getiren Güner, "Ama burada bizim için önemli olan pozitif vaka sayısından ziyade hastane yükümüz ne kadar, onların ne kadarı ağır geçiriyor, ne kadarı entübe oluyor ve ne kadarını kaybediyoruz çünkü 'aşı olan, hasta olmayacak' diye bir kaide yok. Aşı olanlar da pozitif olabiliyor, hastalığı kapabiliyorlar ama bunların büyük çoğunluğu hastaneye yatmıyor." dedi.

Güner, hastanede yatanların yüzde 90-95'inin aşısını tamamlamamış kişiler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve hijyene hala dikkat etmemiz gerekiyor çünkü aşı da olsanız bulaş devam ediyor. Ama aşısızlar ve aşısını tamamlamayanlar bizim için tehlikeli grup. İkinci dozda da ilk 15 il arasında olmak, bizim için gurur verici. Burada sağlık çalışanlarının etkisinin yanı sıra halkımızın bize yardımcı olması var. Halk, bu konuda bilinçli ve aşıya istekli. Aşıya istekli olunmasa istediğimiz kadar sahaya çıkalım, bunu yapamayız. Bu konuda Zonguldak halkına teşekkür ediyorum."

"Bu hastalıkla zamanla savaşmayı öğrendik"

Kentte hastaneye yatışların nisana göre daha az olduğunu vurgulayan Güner, "İnsanların panik olmasına gerek yok. Aşılıysanız pozitif bile olsanız genel durumunuz iyiyse evde birkaç gün istirahatle bunu geçirebilirsiniz. Bu hastalıkla zamanla savaşmayı öğrendik. Dört dörtlük tedavisi yok. Bunun korunması aşı ama bunu kaptıktan sonra 'Size hap verelim, bunu tedavi edelim.' diye maalesef böyle şansımız yok." şeklinde konuştu.

Güner, aşı olmaktan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Bugüne kadar Zonguldak'ta belki binin üstünde hastayı kaybettik ama aşıdan dolayı kimseyi kaybetmedik. Aşıdan dolayı hiçbir hastayı yatırmadık." dedi.

Önlerinde katetmeleri gereken yol olduğunu dile getiren Güner, "Hedefimiz, tam aşılı nüfusa ulaşmak. Özellikle çift dozunu tamamlamayanları tamamlamamız lazım. Üçüncü dozu gelenleri de tekrardan aşılamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Mavi kategorideki Zonguldak'ta hedef tam aşılama

Mavi kategorideki Zonguldak'ta hedef tam aşılama

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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