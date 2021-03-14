Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
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Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu

14.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:06
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu

KORONAVİRÜS risk haritasına göre, 'düşük risk' grubunda mavi kategoride yer alan Van'da sıcak havada vatandaşlar, Edremit ilçesindeki sahil bandı ve piknik alanlarına akın etti.

KORONAVİRÜS risk haritasına göre, 'düşük risk' grubunda mavi kategoride yer alan Van'da sıcak havada vatandaşlar, Edremit ilçesindeki sahil bandı ve piknik alanlarına akın etti. Aileleriyle gelen vatandaşların kimisi mangal yakıp, piknik yaparken, kimisi de sahil bandında gezmeyi tercih etti. Polis ve zabıta ekipleri de denetimler yaparak, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'düşük risk' grubunda mavi kategoride yer alan Van'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı pazar gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Vangölü sahilini tercih etti. Edremit ilçesindeki sahil bandı ve pknik alanlarında yoğunluk oluşurken, gelen vatandaşların kimisi mangal yakıp, piknik yaptı. Kimisi de sahil bandında gezip, fotoğraf çekmeyi tercih etti. Uzun bir aradan sonra tatil gününü ve havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahillere ve piknik yapılabilecek yerlere giderek güzel havanın keyfini çıkardıklarını, bundan sonra da mavi kategoride kalmak için herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu
Mavi kategorideki Van'da, sahiller ve piknik alanları doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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