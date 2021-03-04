Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı

04.03.2021 08:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:22
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi projesi kapsamında, Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, geçen yılın eylül ayından itibaren 940 bin çağrı geldi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi projesi kapsamında, Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, geçen yılın eylül ayından itibaren 940 bin çağrı geldi. Kentte vaka sayılarının arttığı sonbahar döneminde çok fazla çağrı aldıklarını belirten Merkez Müdürü Yadigar Ergül, vakaların düşmesiyle çağrı sayısında da azalma olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet veriyor. Van'ın Edremit ilçesinde bulunan acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine çağrıların ulaştırılmasını sağlıyor. Van'da 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete geçen çağrı merkezine açıldığı günden bu yana 940 bin çağrı düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, gelen bu çağrıların yüzde 90'ının vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğunu söyledi. Ergül, "Özellikle pandemi döneminde ilimizde vakaların azalmasıyla çağrı sayımızda da bir azalma sağlanmıştır. Eylül ayından itibarin 940 bin çağrı aldık. Bunlardan yüzde 90'ı vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Vakaya dönüşmeyen çağrılarımızda özellikle asılsız ihbarlarımız veya bilgi amaçlı vatandaşlarımızın aramaları da var. Özellikle kısıtlamanın uygulandığı dönemde hafta sonları günlük 15 bin çağrı aldığımız oldu. Özellikle eylül ayında çağrı sayılarımızda artış vardı. Ama ilimizde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte çağrı sayılarımızda da düşüşe neden oldu" dedi.Vatandaşların asılsız veya gereksiz aramalarla acil aranması gereken hattın meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Ergül, "Gereksiz aramalara baktığımızda bizden tablet isteyen öğrenciler, elektrik kesintisi ile bilgi almak isteyenler, vergi borcunu sormak için, kargosunun veya banka kartının neden gelmediğini soranlar oluyor. Boş yere 112'yi meşgul edenler için idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşlarımızdan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istiyoruz. Çünkü her can bizim çok önemli" diye konuştu. 

Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar Hande Soral Hakan Akkaya Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Halis Özkahya Özgür Yankaya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 08:27:49. #1.16#
title