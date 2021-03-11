MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
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MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı

11.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:07

Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldıTÜRKİYE'deki risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yerini kaybetmeyen Muş'ta, denetimler sıkı bir şekilde sürüyor.

Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı

TÜRKİYE'deki risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yerini kaybetmeyen Muş'ta, denetimler sıkı bir şekilde sürüyor. Kentteki denetim faaliyetlerine katılarak vatandaşları uyaran Vali İlker Gündüzöz, 'Maske, mesafe ve temizliğe uyacağız. Hiçbir taviz yok' dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede hayata geçirdiği 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, Muş'ta yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri sürüyor. Risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yeralan kentte, Vali İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile beraber denetimler gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek, işletmecilerle görüşen Vali Gündüzöz, işletme sahipleri ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterilmesi uyarısında bulundu. Kurallara uyulmadığı takdirde mavi kategori ile düşük riskli iller arasında olmaktan ötürü elde edilen başarının kaybedilebileceğinin altını çizen Vali Gündüzöz, Muş'un iyi bir noktada olduğunu ve bunu koruyacaklarını vurguladı.

'MASKE, MESAFE VE TEMİZLİĞE UYMAK ZORUNDAYIZ'

Dünyada ve Türkiye'de küresel salgının devam ettiğini belirten Vali Gündüzöz, Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir nokta yakaladığını söyledi. Vali Gündüzöz, 'Tabi kontrollü normalleşme döneminin gereği olarak da, biz denetimleri arttırdık. Çünkü insanlarda bir gevşeme olmamalı. Maske, mesafe ve temizliğe uymak zorundayız. Genel olarak da bazı istisnalar olmakla birlikte, bu kurallara uyulduğunu görüyoruz. Muşlu vatandaşlarımızın lütfen bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz. Yani eğer dükkanlar, halı sahaların tekrar kapansın istemiyorsak, bu kurallara uyacağız. Ondan sonra daha çok üzülüyoruz. Vatandaşımız geçimini sağlarken, bir takım sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Devlet olarak elbette biz destekliyoruz ama sonuç itibariyle bu kontrollü normalleşme de eğer kurallara uyarsak, bizim ilimiz mavi kategorideki iller arasında olmaya devam eder, insanlarımız ölmez ve ekonomi ticarette olması gerektiği gibi rayında gider' diye konuştu.

MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı
MUŞ Mavi kategorideki Muş'ta denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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