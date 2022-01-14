"Mavi" kategorideki Karabük'te hatırlatma dozu uyarısı

KARABÜK (AA) - Sağlık Bakanlığı verilerine göre 25-31 Aralık 2021'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en fazla azalan iller arasında yer alan Karabük'te vaka sayısının artması üzerine vatandaşlara, Omicron varyantına karşı tedbirlere uyma ve hatırlatma dozu çağrısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, geçen yıl aralık ayında günlük ortalama vaka sayısının 60'lara indiğini, yılbaşından itibaren ise kentte vaka sayılarında artış görüldüğüne işaret etti.

Sarı, "Muhtemelen Omicron varyantının yayılmasıyla ilimizde de vaka sayısı aralık ayına göre bir anda 2 katına kadar yükselmiş durumda." dedi.

"Birinci doz aşılamada ilimiz yüzde 85'in üzerinde"

Sarı, kent genelinde aşılama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Elbette aşının ilimize ilk geldiği dönemki kadar hızlı bir aşılama maalesef yapamıyoruz ancak, mobil aşılama faaliyetlerinde ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Birinci doz aşılamada ilimiz yüzde 85'in üzerinde bir orana ulaştı. İkinci doz aşıda ise yüzde 80'e yaklaşmış durumdayız. Üçüncü doz aşılamada da yüzde 35 dolaylarında seyrediyor aşı oranımız. Dördüncü doz aşılamaya da başladık. O da yüzde 8'ler civarında."

Özellikle hastaneye en çok yatışın olduğu 60 yaş üstü kişilerle ilgili aşılama faaliyetlerine özel çaba gösterdiklerini dile getiren Sarı, 60 yaş üstü aşılamada 1. ve 2. dozda oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğunu kaydetti.

Sarı, 60 yaş üstü vatandaşların özellikle hastaneye yatışının daha fazla olduğuna yineleyerek, "Yoğun bakıma giren hasta grubunun en çok 60 yaş üstünde görülmesi nedeniyle bu yaş grubunun hatırlatma dozlarını çok önemsiyoruz. Bu vatandaşlarımıza hatırlatma dozlarının mutlaka olmalarını öneriyoruz. Müdürlük olarak 60 yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlama dozu vakti gelenleri arayarak aşıya davet ediyoruz. Gelemeyecek durumda olanların da evlerine giderek aşılarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir vaka artışı var"

Omicron varyantının ülke genelinde yayıldığını düşündüğünü belirten Sarı, Karabük'te de varyantın görülmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Sarı, kentte ocak ayından itibaren görülen vaka artışını da buna bağladıklarını dile getirerek, sözlerini, "Ciddi bir vaka artışı var. Özellikle 25 yaş altındaki kişilerde vaka sayısında önemli bir artış gözlemliyoruz. Konunun ciddiye alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın hastalığın hafif atlatıldığı yönündeki algıya kapılmamalarını özellikle istirham ediyorum. Dikkatli olmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak durumundayız. Hatırlatma dozu gelen vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka olmalarını öneriyorum." diye tamamladı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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