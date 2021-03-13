Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
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Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü

13.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:25
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Diyarbakır'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek tarihi mekanlara akın etti.

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Diyarbakır'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek tarihi mekanlara akın etti. Kentin tarihi mekanlarından olan On Gözlü Köprüde insan ve araç trafiği yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mavi kategoride olup hafta sonu kısıtlamaları kaldırılan Diyarbakır'da güneşli havayla birlikte vatandaşlar tarihi alanlara akın etti. Çevre illerden de ziyaretçilerin geldiği Diyarbakır'da tarihi On Gözlü Köprüde insan ve araç yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların rehavete kalıp maske takmadığı görüldü. Gezemeye gelen vatandaşlara, mevsimin güzelliğini kaçırmamak için maske, mesafe ve hijyen hatırlatmasında bulunulup duyarlılık çağrısı yapıldı.

Şehir dışından gelen Zeki Zamur, bu güzel havada Diyarbakır'ı gezmeye geldiklerini söyledi. Zamur, "Pandemi döneminde maskeli dolaşıp bu güzel günlerin değerini arttırmak için hastalığa daha duyarlı olmamız lazım. Şu anda rehavete kalıp bazı arkadaşların maske takmadığını gördük. Bu güzelliğin kıymetini ve devamını dilemek için maskeli dolaşsak daha iyi olur" dedi - DİYARBAKIR

Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü
Mavi kategorideki Diyarbakır'dan korkutan hafta sonu görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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