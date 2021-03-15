Mavi kategorideki Diyarbakır'da organ nakli ameliyatları arttı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil durumlar dışında ara verilen organ nakli ameliyatlarına, kentin düşük riskli iller arasında yer almasıyla yeniden başlandı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında düşük riskli illerin yer aldığı mavi kategoride bulunan Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil durumlar dışında ertelenen organ nakli ameliyatlarının sayısı yükseldi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kentte 565 kişinin organ bağışında bulunduğunu, kent genelinde 2 kamu hastanesi ve Dicle Üniversitesinde organ nakli ameliyatlarının yapıldığını bildirdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 ile mücadele sürecinde acil hastalar dışında durdurulan organ nakli operasyonlarına yeniden başladığını belirten Tekin, vaka sayılarının azalmasıyla organ nakil merkezlerinde mesainin hızlanarak devam ettiğini ifade etti.

Kentte kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle hastanelerde verdikleri hizmetleri tekrar artırmaya başladıklarını dile getiren Tekin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan organ nakli ameliyatlarının başarılı geçtiğini söyledi.

Tekin, şöyle konuştu:

"Vefat etmiş bir kişi en az 7 insana hayat verebilir. Organ bağışı noktasında biz vatandaşımızın hayat vermelerini bekliyoruz. Türkiye'de 30 bin üzerinde organ nakli bekleyen hasta var. Vatandaşın organ bağışında bulunarak hayat vermelerini bekliyoruz."

Kovid-19 yükü azaldı

Hastane başhekimi Dr. Muhammed Asena da Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerdeki hatta Ortadoğu ülkelerinden gelen hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanelerinde Kovid-19 hasta sayısının düştüğünü kaydeden Asena, her hafta 5-10 hastayı planlayarak organ nakil ameliyatlarına başladıklarını belirtti.

Hastanede bütün gerekli konforu sağladıklarını kaydeden Asena, geçen hafta 3 hastanın organ nakli ameliyatını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Asena, "Hastanemizde Kovid-19 yükünün azalmasıyla organ nakli ameliyatları yeniden başladı. Organ nakli bekleyen hastaları hastanemize bekliyoruz." dedi.

-"Organ bağışında destek bekliyoruz"

Organ Nakli Birimi Müdürü İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Danış ise bölgede böbrek nakli bekleyen hasta sayısının yüksek olduğunu, diyalize giren ve yaşam kalitesi düşen hastaların bulunduğunu aktardı.

Diyarbakır'da Kovid-19 vakaları azaldığı için Bilim Kurulu'nun izni doğrultusunda geçen hafta 3 organ nakli ameliyatı gerçekleştirdiklerini, bu hafta da 3 hastaya nakil yapacaklarını bildiren Danış, "Kovid-19 nedeniyle bir yıldır ara verdiğimiz organ nakli ameliyatlarına tekrar başlamanın sevincini yaşıyoruz. Organ bağışında Diyarbakır ve bölge halkının desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Annesinden aldığı böbrek nakliyle hayata döndü

Bu kapsamda Mardin'den gelen 16 yaşındaki Semanur Vilkın, yapılan ameliyatla annesinden alınan böbreğin nakledilmesiyle yaşama tutundu.

Vilkın, yaklaşık 2 yıl önce yapılan tetkiklerde iki böbreğinin iflas ettiğinin ortaya çıktığını anlatarak, diyalize bağlı yaşadığını söyledi.

Annesinin böbreğini verdiğini belirten Vilkın, "Çok zorluk çektim bu süreçte. Operasyonla nakil yapıldı. Yine hayata döndüm. Gerçekten hakkını veremeyeceğimiz anneler var. Şu anda sağlığıma kavuştum. Doktorlara teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan." diye konuştu.

Muş'tan organ nakli için gelen Emrah Ar (26) da sağlığına kavuşmak için hastaneye başvurduğunu, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını anlattı.

Adana'da 3 ay tedavi gördüğünü, bir aydır da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam ettiğini bildiren Ar, annesinin böbreğini vereceğini dile getirdi.

Ar, kısa zamanda yapılacak ameliyatla tekrar sağlığına kavuşmayı ümit ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya