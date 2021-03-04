Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek
Vali Kadir Ekinci'nin esnafı ziyaret etmesi Ekinci'nin esnafla sohbet etmesi Yaşlı bir vatandaşın dua etmesi Vali Kadir Ekinci'nin açıklamaları Ekinci'nin çocuklarla ilgilenmesi ve öz çekim yapması BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve...
Vali Kadir Ekinci'nin esnafı ziyaret etmesi
Ekinci'nin esnafla sohbet etmesi
Yaşlı bir vatandaşın dua etmesi
Vali Kadir Ekinci'nin açıklamaları
Ekinci'nin çocuklarla ilgilenmesi ve öz çekim yapması BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda büyük bir hassasiyet var. Ümit ediyorum ki bu hassasiyet devam eder ve Bingöllü kardeşlerimiz mavi değil artık olmayan beyaz kategoriyi gerçekleştirir." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş