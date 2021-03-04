Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek
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Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek

04.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:00

Vali Kadir Ekinci'nin esnafı ziyaret etmesi Ekinci'nin esnafla sohbet etmesi Yaşlı bir vatandaşın dua etmesi Vali Kadir Ekinci'nin açıklamaları Ekinci'nin çocuklarla ilgilenmesi ve öz çekim yapması BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve...

Vali Kadir Ekinci'nin esnafı ziyaret etmesi

Ekinci'nin esnafla sohbet etmesi

Yaşlı bir vatandaşın dua etmesi

Vali Kadir Ekinci'nin açıklamaları

Ekinci'nin çocuklarla ilgilenmesi ve öz çekim yapması BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda büyük bir hassasiyet var. Ümit ediyorum ki bu hassasiyet devam eder ve Bingöllü kardeşlerimiz mavi değil artık olmayan beyaz kategoriyi gerçekleştirir." dedi.

Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek
Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek
Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek
Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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