MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
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MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI

MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de engelli bireylere tekerlekli sandalye almak için topladıkları 30 çuval mavi kapakları çalınan işçi emeklisi Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın (18) evlerine, bir sosyal medya takipçisi tarafından güvenlik kamerası takıldı.

ESKİŞEHİR'de engelli bireylere tekerlekli sandalye almak için topladıkları 30 çuval mavi kapakları çalınan işçi emeklisi Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın (18) evlerine, bir sosyal medya takipçisi tarafından güvenlik kamerası takıldı. Kapakların çalınmasına üzülen bazı takipçileri de destek olmak amacıyla 12 tekerlekli sandalye gönderdi. Melike Sarıtaş, "Kapaklarımızın bulunmasına çok sevindik ama bir yandan da halkın desteğini görmek bizi çok gururlandırdı" dedi.

Eskişehir'de oturan Melike Sarıtaş, dedesi Halit Aydoğan ile birlikte 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri 500'ün üzerindeki engelli bireye ulaştırdı. Eskişehir'in yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede torunun açtığı sosyal medyadaki 'dedetorunmavikapak' hesapları ise 100 binin üzerinde takipçisiyle büyük destek görüyor.

Dede ve torunun Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evlerinin önünde çevreden ve kargoyla gelen yaklaşık 30 çuvaldaki 160 kilo ağırlığındaki kapaklar 13 Haziran'da çalındı, şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

EVLERİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKILDI

Olayı sosyal medya hesabından öğrenen bir takipçi, Halit Aydoğan'ın evine 2 güvenlik kamerası taktırdı. Kapakların çalınmasına üzülen bazı takipçiler de gönderdikleri 12 tekerlekli sandalyeyle destek oldu. Kapakların çalındığına çok üzüldüklerini, hatta dedesinin ağladığını belirten Melike Sarıtaş, "Maalesef 30 çuval kapak duvarımızın üzerinden çalınmıştı. Sadece 5 dakika komşumuza kapak almak için ayrılmıştım. Dedem de namaz kılmak için eve girmişti. O sırada kaşla göz arasında kapaklarımız gitti. Çok üzüldük, dedem gözyaşlarını tutamadı. Polis devreye girince kapaklarımız ait oldukları yere ulaştı. Sosyal medyadan bazı takipçilerimiz bu konuyla çok ilgiliydiler. Firması olan bir takipçimiz 'Neden size daha önce kamera takılmamış? Aslında en çok sizin evinize kamera takılması gerekiyor' dedi ve gelip evimizin iki yanına, depoyu ve duvarlarımızı gösteren yerlere ücretsiz olarak güvenlik kamerası taktı. Şu anda çok mutluyuz, çok sevindik. Bundan sonra inşallah böyle bir şey yaşamayız" ifadesini kullandı.

'HALKIN DESTEĞİ BİZİ GURURLANDIRDI'

Sarıtaş, "Hırsızlık olayı üzerine bazı takipçilerimiz bize 12 sandalye gönderdi. Anladık ki, ne kadar güzel bir iş yapıyoruz. 'Yeter ki dedemiz ağlamasın. Biz onun için kapak da göndeririz, sandalye de göndeririz' diyerek çok destek oldular. Kapaklarımızın bulunmasına çok sevindik ama bir yandan da halkımızın desteğini görmek bizi çok gururlandırdı" dedi.

'45 DAKİKADA MÜJDELİ HABERİ VERDİLER'

Çalınan kapakların çok kısa sürede bulunduğunu ve o kapaklarla bir engelliye tekerlekli sandalye aldığını söyleyen Halit Aydoğan ise, "Kapaklarımız çalındı ama Allah emniyet teşkilatımızdan razı olsun, 45 dakikada bize müjdeli haberi yolladılar. Biz o gün çok mutlu olduk. Ertesi gün de kapakları arabalarla getirip tekrar duvarımızın üzerine koydular. Hayırsever kardeşlerimden Allah razı olsun. Buraya bir kamera taktılar, 12 tane de araba yolladılar. Biz de topladığımız kapaklarla, arabaların siparişini de verdik. Bir engelli kardeşime bir adım attıracağımdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI
MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan

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MAVİ KAPAKLARI ÇALINAN DEDE- TORUNUN EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI - Haberler
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