AFYONKARAHİSAR - Mavi kapak toplayıp işitme engelli çocuk için ses cihazı aldılar

Afyonkarahisar'da engellilerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veren Münire Yaşar'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla toplanan mavi kapaklarla, 12 yaşındaki işitme engelli çocuğa işitme cihazı temin edildi.

Kentte, 10 yıldır işitme cihazları satan bir iş yerinde çalışan Yaşar, işi gereği sık karşılaştığı engelli bireylere destek olmak için Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin gönüllüsü oldu.

Engelli bireyler için yürütülen projelerde de yer alan Yaşar, son olarak mavi kapak toplayarak engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı.

Çevresi ve çalıştığı firmanın Türkiye genelindeki şube çalışanlarının da desteğiyle binlerce mavi kapak toplayan Yaşar, kapakları verdiği şirketten temin edilen para ile bir çift işitme cihazı temin etti.

Yaşar, Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara ile görüşerek işitme cihazının iki kulağında duyma problemi olan 12 yaşındaki Tahir Örengül'e ulaştırılmasını sağladı.

Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek üyesi gönüllülerle yaklaşık 2 yıl mavi kapak topladıklarını söyledi.

Diğer illerde bulunan gönüllülerin de desteğiyle kısa sürede binlerce kapak topladıklarını dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 yıl önce bu mavi kapak toplama çalışmalarına başladık. Daha önce topladığımız kapaklarla 3 yaşındaki bir engelli çocuğumuza tekerlekli sandalye hediye etmiştik. 1,5 yıl önce de Tahir için kapak toplamaya başladık. Türkiye sakatlar derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin de desteğini alarak birçok kişiden kapak yardımı aldık. Türkiye'nin her yerinden kapak gönderildi. Kampanyamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Engellilere olan desteğimizin devamı için mavi kapak toplamaya devam ediyoruz."

Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara da gönüllüleri Yaşar ile bazı projelerde birlikte çalıştıklarını anlattı.

Mavi kapak kampanyasının unutulmaya başladığını ve bunu canlandırmak için böyle bir etkinliğe destek verdiklerini anımsatan Özkara, "Elimizden geldiğince tüm engelli bireylere destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da derneğe destek olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İşitme engelli Tahir Örengül'ün ailesi de yeni işitme cihazları ile çocuklarının daha iyi duyacağını, yaşam kalitesinin artacağını belirterek, teşekkür etti.