Mavi iPhone 12 videosu sızdırıldı, kutuda şarj kablosunun ve kulaklık koyma yerinin olmaması dikkat çekti! Iphone 12 özellikleri neler?

iPhone 12 ailesi geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Iphone 12'nin tanıtılmasıyla birlikte iPhone kutularının içinden şarj aleti ve kulaklıkğın çıkmayacağı da duyurulmuştu. Mavi iphone 12 kutu açılış videosunda şarj aletinin ve kulaklık kısmının olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Peki, iPhone 12 özellikleri nelerdir?

iPhone 12 ailesi 4 farklı modeliyle Ekim ayında tanıtıldı ve henüz satışa sunulmadı. Bu süre içerisinde iPhone 12 hakkında bazı videolar da sızdırılmaya devam ediyor. Ben Geskin adlı kullanıcının paylaştığı Twitter hesabında ayrıca iPhone 12 Pro'nun açılış videosu da yer alıyor.

IPHONE 12 TASARIMI

Tasarımı çok merak edilen iPhone 12'nin parlak ve yuvarlanmış kenarları dikkat çekiyor. Kutuda adaptör olmaması ve kablolu kulaklığın da yer almaması sebebiyle kutunun küçüldüğü de görülüyor.

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12; iPhone 12 mini, iPhone 12,iPhone 12 Pro veiPhone 12 Pro Max olarak 4 farklı boyutta satışa sunulacak. Bu modellerde 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB seçenekleri bulunacak.

Ekran: 6.1 inç – 1170 x 2532 piksel – Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A14 Bionic – (11.8 milyar transistör – 5 nm- 6 çekirdekli)

A14 Bionic – (11.8 milyar transistör – 5 nm- 6 çekirdekli) Bellek ve Depolama: 4 GB RAM– 64 GB, 128 GB, 256 GB

Arka kamera : 12 Megapiksel Geniş + 12 Megapiksel Ultra Geniş

: 12 Megapiksel Geniş + 12 Megapiksel Ultra Geniş Ön kamera: 12 MP kamera f/2.2 diyafram

Batarya: Henüz açıklanmadı!

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS – 5G

Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Yeşil

Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm – 164 gram

IPHONE 12 FİYATI

Iphone 12 modellerinde en düşük fiyat 649 dolar olacak. 1399 dolara kadar çıkan fiyatların Türkiye fiyatı henüz netleşmedi.

iPhone 12 mini 64 GB - 649$

iPhone 12 mini 128 GB - 699$

iPhone 12 mini 256 GB - 799$

iPhone 12 64 GB - 749$

iPhone 12 128 GB - 799$

iPhone 12 256 GB - 899$

iPhone 12 Pro 128 GB - 999$

iPhone 12 Pro 256 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro 512 GB - 1.299$

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 1.199$

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 1.399$

IPHONE 12 TANITIM TARİHİ

Eylül ayında Apple etkinliği sırasında tanıtılmayan iPhone 12'nin 13 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

IPHONE 12 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.