Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
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Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü

26.12.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:20

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü İstanbul'dan Avrupa'ya açılan yollar en sakin günlerini geçiriyor Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mavi gözlü şehir Tekirdağ havadan görüntülendi.

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü

İstanbul'dan Avrupa'ya açılan yollar en sakin günlerini geçiriyor

TEKİRDAĞ - Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mavi gözlü şehir Tekirdağ havadan görüntülendi.

Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra yüzlerce ülkenin başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile şehirler ve yollar en ıssız günlerini yaşıyor. Kısıtlamanın olmadığı günlerde İstanbul'dan Avrupa'ya açılıp yoğun olarak kullanılan karayolları da kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor. Deniz ve doğası ile mavi gözlü şehir olan Tekirdağ'da da sessizlik sürüyor. Drone ile görüntülenen şehrin sembolü durumundaki sahil şeridi en durgun günlerini yaşıyor.

İstanbul'dan Tekirdağ'a açılan karayollarındaki sessizlikte havadan görüntülendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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