"Mavi gözlü şehir" doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Mavi gözlü şehir" doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor

"Mavi gözlü şehir" olarak adlandırılan Tekirdağ, doğal güzellikleri, lavanta tarlaları, tarihi yapıları ve mavi bayraklı plajlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlamaya başladı.

10.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:50

"Mavi gözlü şehir" olarak adlandırılan Tekirdağ, doğal güzellikleri, lavanta tarlaları, tarihi yapıları ve mavi bayraklı plajlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlamaya başladı.

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve "güvenli turizm sertifikalı" otelleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Masmavi denizin yemyeşil ormanlarla bütünleştiği Tekirdağ'da ziyaretçiler, görüntüsü ve kokusuyla güzellikler sunan mor lavanta tarlalarını da gezme imkanı buluyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu kent

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kente çoğunlukla İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yakın şehirlerden tatilcilerin geldiğini söyledi.

Özellikle hafta sonları tatilci yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığını anlatan Hacıoğlu, "İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Tekirdağ tam bir cazibe merkezi oldu. Pandemiden sonra turizm algısı da değişti. İnsanlar bir yerde uzun süre konaklamadan ziyade, bir yere gidip turizm aktivitelerini yaptıktan sonra akşamları eve dönmeyi tercih ediyorlar. Tekirdağ bunun için biçilmiş kaftan." dedi.

İşletmelerde koranavirüsle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı aktaran Hacıoğlu, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap eden kentin misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Hacıoğlu, mavi bayraklı plajlara ve güvenli turizm sertifikasına sahip işletmeleriyle kentin rahatlıkla tercih edilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğa turizmi, agro turizm, eko turizm, dalış, yelken, paraşüt ve gastronomi amaçlı ilimize gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Mavi bayraklı plajlar çok sık tercih ediliyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Esnafımız da para kazanıyor. Fotoğraf turizmi açısından da Tekirdağ'ın cazibesi artıyor. Kanola tarlaları açtığında fotoğraf tutkunları buraya geldi. Daha sonra lavanta tarlaları için kentimizi ziyaret ettiler."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı
Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: "Mavi gözlü şehir" doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 12:46:03. #1.15#
title