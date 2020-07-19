Mavi Göl dünya markası olma yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, 2022 sonuna kadar yatırımları tamamlayarak Mavi Göl'ü Türkiye tabiat turizminin en önemli destinasyonu haline getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, 2022 sonuna kadar yatırımları tamamlayarak Mavi Göl'ü Türkiye tabiat turizminin en önemli destinasyonu haline getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mavi Göl'ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı'nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tescil edilerek 2017'de işletmeye açıldığı anımsatıldı.

Tabiat parkının geçen yıl 60 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak Giresun'un en önemli turizm merkezi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, bölgeyi ziyaret edenlerin yüzde 90'ının yerli, yüzde 10'unun da yabancı turistlerden oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yabancı turistler ise Arap, İngiliz, Alman, Yunan ve İspanyol oldu. Dünya markası olma yolunda ilerleyen Mavi Göl'e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak yatırımlarımız devam etmekte. 2022 sonuna kadar yatırımlarımızı tamamlayarak Mavi Göl'ü Türkiye tabiat turizminin en önemli destinasyonu haline getirmeyi planlıyoruz."

Kuzalan Tabiat Parkı, kentin en önemli turizm mekanları arasında yer alıyor. Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, travertenleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken tabiat parkı, Mavi Göl'ün yanı sıra yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA