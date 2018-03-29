Mavi Ev Türkiye'ye Model Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiği Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınlar Buluşma Merkezi, diğer belediyelere model oldu. Aldığı ödüllerle taçlanan Mavi Ev'de Alzheimer hastaları hayata bağlanırken, yakınları da rahat bir nefes alıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en önemli Alzheimer merkezlerinden biri olan 'Mavi Ev', Alzheimer ve demans hastalarının umudu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiği projenin ardından, farklı kentlerde de Alzheimer hastalarına yönelik bakım merkezlerinin sayısı artmaya başladı. Türkiye'ye model olan proje, birçok belediye tarafından ziyaret edildi. Son olarak Sakarya, Gaziantep ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinden gelen heyetler, Antalya'daki Mavi Ev'i referans alarak kendi şehirlerinde uygulamak için incelemelerde bulundu.

Hayata bağlanıyorlar

Yaşlıların yaşamlarını rahatça sürdürebildikleri bir şehir hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'da 24 bin Alzheimer hastası var ama bir bakım merkezimiz yoktu. Bir Alzheimer ve Parkinson hastası babanın evladı olarak bu konunun ne kadar zor olduğunu yaşamış birisiyim. Merkezimizde Alzheimer hastaları günlerini toprakla uğraşarak el sanatları ile uğraşarak geçiriyorlar. ve yaşamının sonlarına doğru hayata bağlanıyorlar. Aileleri de artık daha huzurlu" dedi.

Diğer belediyelere model oldu

Sakarya, Gaziantep, Mersin belediyelerinin Alzheimer hastalarına yönelik hizmet başlatmak için Mavi Ev'i incelemeye geldiğini ifade eden Başkan Türel, "Mavi Ev Türkiye çapında oldukça büyük ses getirdi. Biri Cumhurbaşkanımızın elinden olmak üzere 3 ödül aldık. Diğer şehirlerden belediyelerimiz de bu çalışmayı kendi bünyelerinde uygulayabilmek için buraya geldiler, incelemelerde bulundular. Mavi Ev gibi Alzheimer merkezi açabilmek için çalışmalara başladılar. Mavi Ev, Türkiye çapında Alzheimer ve Demans hastalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu farkındalığa öncülük etti."

"Yaşlı dostu belediyeyiz"

Antalya'ya bir de 80 hasta kapasiteli Palyatif Bakım Merkezini kazandırdıklarını anlatan Türel, "Artık evde bakımı zor olan kimsesi olmayan maddi imkanı olamayıp bir bakıcı ile hastasına bakamayan vatandaşlarımızın çok önemli bir ihtiyacını görüyoruz. Ayrıca yaşlılarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Emeklilerimiz için hobi bahçelerimizi yaptık, ikinci etabına başlıyoruz. Yaşlılarımız toprakla stres atıyor. Yaşlı dostu bir belediyeyiz" diye konuştu.

Mavi Ev'e gelen Alzheimer hastaları da merkezden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ANTALYA